BSO þarf að víkja 1. maí

28. febrúar, 2026 - 13:30 Margrét Þóra Þórsdóttir
BSO hefur frest til 1. maí næstkomandi til að flytja starfsemi sína úr Hofsbót.
Bæjarráð Akureyrar hefur veitt BSO frest til 1. maí 2026 til að flytja starfsemi sína af núverandi stað við Hofsbót.

Ásta Magnea Einarsdóttir framkvæmdastjóra f.h. Bifreiðastöðvar Oddeyrar, BSO óskaði er eftir því að fá frest til að flytja starfsemi sína af lóð við Strandgötu. Bæjarráð samþykkti 21. ágúst 2025 úthlutun lóðar til SS Byggis ehf. sem fól í sér, með vísan í samþykkt bæjarráðs frá 21. desember 2023, að BSO færi með starfsemi sína og húsakost af svæðinu innan sex mánaða frá úthlutun lóðar.

Framkvæmdir hefjast ekki strax

Í bréfi Ástu Magneu til bæjarráðs kemur fram að félagið hafi haft samband við forsvarsmenn SS-Byggis og fengið þær upplýsingar að framkvæmdir á reitnum fari ekki af stað strax. Undirbúningsvinna sé enn í gangi og því sé það fyrirtækinu að meinalausu að BSO verði lengur á lóðinni.

Fram kom einnig að rætt hefði verið við forsvarsmenn Olís sem eru með bensínsölu við BSO og þar á bæ er heldur ekki neinn sérstakur asi á varðandi þær framkvæmdir sem fara þarf í við að taka upp bensíntanka. Olís þarf þó tveggja til þriggja mánaða fyrirvara áður en hafist er handa við það verkefni.

Vildu vera fram á sumar eða haust

„Í ljósi þessa langar mig að kanna hvort það sé möguleiki, af ykkar hálfu, að við fáum að vera þarna áfram um einhvern tíma — mögulega fram að sumri/hausti eða þangað til að framkvæmdir fara af stað,“ segir framkvæmdastjórinn í bréfi til bæjarráðs sem eins og fyrr greinir gaf frest fram til 1. maí.

Til stendur að reisa nýjar byggingar við Hofsbót 1 til 3. SS-Byggir átti besta boð í byggingarétt á svæðinu.

