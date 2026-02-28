Umhverfisverðlaun afhent í Eyjafjarðarsveit

28. febrúar, 2026 - 12:26 Margrét Þóra Þórsdóttir
Stefán og Vaka lengst til vinstri og Aðalsteinn hægra megin. Sigurður Ingi Friðleifsson formaður Atv…
Stefán og Vaka lengst til vinstri og Aðalsteinn hægra megin. Sigurður Ingi Friðleifsson formaður Atvinnu- og umhverfisnefndar í miðjunni og að baki standa nefndarmenn Mynd esveit.is

Atvinnu- og umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar hefur afhent Umhverfisverðlaun fyrir árið 2025. Verðlaun hlutu þau Stefán Árnason, Vaka Jónsdóttir og Aðalsteinn Stefnisson hlutu verðlaunin.

Aðalsteinn Stefnisson tók við verðlaununum fyrir Hótel North þar sem hann hefur staðið að metnaðarfullri uppbyggingu á undanförnum árum og er enn með umtalsverðar hugmyndir í pípunum.

Hjónin Stefán Árnason og Vaka Jónsdóttir tóku á móti verðlaununum vegna sérlega fallegs og snyrtilegs umhverfis sem þau hafa skapað undanfarin ár að heimili sínu í Smáralundi.

Til baka

Nýjast

  • Vítahringur í Mjólkurbúðinni

    • 28.02.2026
    Sýningin „vítahringur / vicious circle" er árleg samsýning þeirra Boaz Yosef Friedman og Ólafs Sveinssonar. Í málverkum, verkum á pappír og öðrum dularfullum hlutum, nota listamennirnir kunnuglega hluti - flugdreka, flösku - til að komast inn í kraftmikla heima óvissunnar. Sýningin var opnuð í Mjólkurbúðinni í liðinni viku en hún verðu einnig opin um komandi helgi, dagana 28. febrúar-1.mars.

  • Umhverfisverðlaun afhent í Eyjafjarðarsveit

    • 28.02.2026
    Atvinnu- og umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar hefur afhent Umhverfisverðlaun fyrir árið 2025. Verðlaun hlutu þau Stefán Árnason, Vaka Jónsdóttir og Aðalsteinn Stefnisson hlutu verðlaunin.

  • Leikfélag Húsavíkur á allra vörum

    • 28.02.2026
    Formaðurinn lofar epískri sýningu

  • Sterkir innviðir skapa sterkt samfélag

    • 27.02.2026
    Það er mikið talað um nauðsyn þess að efla atvinnulífið en kannski minna efnislega með hvaða hætti. Réttilega þarf að tryggja nægt lóðaframboð og að álögur séu hóflegar, en hins vegar eru sterkir grunninnviðir lykilatriði þegar kemur að því að efla atvinnulíf og skapa aðstæður fyrir stöðugan vöxt á Akureyri – svæðisborginni okkar. Þetta snýr m.a. að traustum samgöngum, áreiðanlegri raforku, sterku fjarskiptaneti og góðum heilbrigðis- og þjónustustofnunum sem styðja við rekstrarumhverfi fyrirtækja.

  • Akureyringar telja lýðheilsutengda þætti í góðu horfi í bænum

    • 27.02.2026
    Meiri hluti íbúa á Akureyri telur að stöðu lýðheilsutengdra þátta í góðu horfi í bænum. . Um 57% telja sveitarfélagið styðja sig vel við að lifa heilsusamlegu lífi og tæplega 40% telja það vera meira heilsueflandi en önnur sveitarfélög.

  • Smáhýsi fyrir fólk með fjölþættan vanda sett upp í Baldursnesi í mars

    • 27.02.2026
    Stefnt er að því að fyrstu smáhýsin fyrir fólk með fjölþættan vanda verði sett upp við Baldursnes í mars.

  • Stofnaði fyrirtæki í 8. bekk

    • 27.02.2026
    Aldur er afstæður þegar kemur að því að stofna og reka fyrirtæki. Flestir fara í fyrirtækjarekstur að loknu námi en það er þó hreint ekki algilt. Dæmi um hið gagnstæða er Gunnar Þór Sigurðarson, nemandi í húsasmíði í VMA. Hann stofnaði fyrirtæki um garðsláttarþjónustu þegar hann var í 8. bekk grunnskóla og garðslátturinn hefur verið hans sumaratvinna síðan og raunar er vertíðin lengur en bara rétt yfir sumarið því hann býður upp á runnaklippingar á haustin og snemma á vorin. Þó að vetrarveðrin séu enn válynd styttist því óðum í vertíðina hjá Gunnari Þór.

  • Íslensk orkufyrirtæki senda búnað til Úkraínu

    • 27.02.2026
    Landsnet, Norðurorka og Veitur í samvinnu við utanríkisráðuneytið hafa tekið höndum saman til að styðja við endurreisn og rekstur raforkukerfa í Úkraínu. Á næstu dögum munu fara út gámar með rafbúnaði sem munu nýtast við rekstur og viðgerðir raforkukerfa sem hafa orðið fyrir miklum skemmdum í árásum Rússa í stríðinu.

  • Allar götur í Hrísey verði vistgötur árið 2030

    • 27.02.2026
    Hverfisráð Hríseyjar hefur óskað eftir því að vinna hefjist við að gera götur í þéttbýli í Hrísey að vistgötum.
Sjá meira