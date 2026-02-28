Umhverfisverðlaun afhent í Eyjafjarðarsveit

Atvinnu- og umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar hefur afhent Umhverfisverðlaun fyrir árið 2025. Verðlaun hlutu þau Stefán Árnason, Vaka Jónsdóttir og Aðalsteinn Stefnisson hlutu verðlaunin.
Aðalsteinn Stefnisson tók við verðlaununum fyrir Hótel North þar sem hann hefur staðið að metnaðarfullri uppbyggingu á undanförnum árum og er enn með umtalsverðar hugmyndir í pípunum.
Hjónin Stefán Árnason og Vaka Jónsdóttir tóku á móti verðlaununum vegna sérlega fallegs og snyrtilegs umhverfis sem þau hafa skapað undanfarin ár að heimili sínu í Smáralundi.