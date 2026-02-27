Sterkir innviðir skapa sterkt samfélag

Það er mikið talað um nauðsyn þess að efla atvinnulífið en kannski minna efnislega með hvaða hætti. Réttilega þarf að tryggja nægt lóðaframboð og að álögur séu hóflegar, en hins vegar eru sterkir grunninnviðir lykilatriði þegar kemur að því að efla atvinnulíf og skapa aðstæður fyrir stöðugan vöxt á Akureyri – svæðisborginni okkar. Þetta snýr m.a. að traustum samgöngum, áreiðanlegri raforku, sterku fjarskiptaneti og góðum heilbrigðis- og þjónustustofnunum sem styðja við rekstrarumhverfi fyrirtækja.
Á Akureyri eru mikilvægir innviðir sem við þurfum að standa vörð um og efla enn frekar til að hámarka þau tækifæri sem þeir veita samfélaginu, til aukinna lífsgæða og öryggis. Með því að hafa samkeppnishæfar heilbrigðis- og menntastofnanir á Akureyri sem veita spennandi náms- og starfstækifæri, náum við fram auknum gæðum og getum laðað að okkur fólk til búsetu. Tækifærin liggja víðar, ekki síst á sviði öryggis- og varnarmála á Akureyri og með því að nýta þau vel höfum við möguleika á að efla samfélagið okkar enn frekar.
Sveitarfélagið skapar trygga umgjörð
Ríkið fer með almannavarnir á landinu öllu en sveitarfélög bera ábyrgð á almannavörnum í héraði í samvinnu við ríkisvaldið. Það eru því sveitarfélögin sem gegna lykilhlutverki við að skapa umgjörð sem tryggir öryggi borgara og viðbúnað, en góður viðbúnaður sveitarfélaga við neyð er grunnforsenda þess að viðbúnaður á landsvísu sé góður. Akureyrarbær gegnir því mikilvægu samhæfingarhlutverki milli ólíkra aðila auk þess að sveitarfélagið þarf að vera drifkraftur í almannavarnarstarfi.
Tækifæri til fjárfestinga er til staðar
Í nýlegri þingsályktunartillögu um öryggis- og varnarmál kemur fram að Ísland hafi ekki farið varhluta af þeim fjölþáttaógnum sem eru nánast daglegt brauð víða um Evrópu. Staðan er viðsjárverð og þrátt fyrir að litla Ísland sé ekki staðsett á miðri víglínu, er öryggisógnin bæði raunveruleg og aðkallandi. Þetta hefur kallað á auknar aðgerðir og hefur Ísland skuldbundið sig til að verja 1,5% af vergri landsframleiðslu í öryggis- og varnartengd verkefni og ber m.a. að efla áfallaþol og styrkja þátttöku í svæðisbundnu samstarfi á norðurslóðum. Er þetta þá ekki ekki rétti tímapunkturinn til að staldra aðeins við og líta á staðreyndirnar – hvar er skynsamlegast að byggja upp og fjárfesta til að ná þessum markmiðum?
Höfundur er framkvæmdastjóri fjarskiptafélags, svæfingarhjúkrunarfræðingur og skipar 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí.
Kemur þetta sveitarfélaginu við?
Við höfum marga trausta innviði á Akureyri og erum með öflugasta öryggisviðbragðið utan höfuðborgarsvæðisins. Einn mikilvægasti hlekkur keðjunnar er án efa Sjúkrahúsið á Akureyri, sérgreinasjúkrahús með einu gjörgæsluna utan höfuðborgarsvæðisins. Sjúkrahúsið hefur lagalegar skyldur gagnvart landinu öllu vegna stöðu sinnar sem varasjúkrahús Landspítala. Aðrir mikilvægir hlekkir eru Heilbrigðisstofnun Norðurlands, miðstöð sjúkraflugs á Íslandi, fjölmennustu starfsstöðvar lögreglu og slökkviliðs utan höfuðborgarsvæðisins, starfsstöð sérsveitar Ríkislögreglustjóra, mjög öflugar björgunarsveitir, alþjóðaflugvöllur sem er nýbúinn að sanna gildi sitt og svo mætti áfram telja.
Væri ekki næsta rökrétta skrefið að efla þetta viðbragð og innviðina enn frekar og tryggja að við getum veitt margþætt og óskert neyðarviðbragð allra viðbragðsaðila frá Akureyri? Að við höfum fullkomna aðstöðu til aðgerðarstjórnunar utan höfuðborgarsvæðisins, þannig að ráðherra geti t.d. nýtt heimild sem er þegar í lögum og fært þetta viðbragð hingað ef nauðsyn krefur?
Það hefur verið rætt um fasta starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslunnar á Akureyri í of langan tíma og þingsályktunartillögur þess efnis lagðar fram ítrekað, án árangurs. Ekki er þó um að kenna skorti á áhuga LHG, en herslumuninn vantar.
Akureyrarbær getur lagt sitt af mörkum við að efla öryggi á norðurslóðum, það hefði víðtæk áhrif inn í samfélagið og talar beint inn í eflingu atvinnulífs. Við þurfum að tryggja framtíðar húsnæði fyrir alla viðbragðsaðila, og á þann hátt að samlegðaráhrif þeirra nýtist sem best – því þannig getum við veitt bestu mögulegu þjónustuna með skemmstum viðbragðstíma.
Við þurfum að vera stórhuga, horfa lengra fram á veginn og slá skjaldborg utan um lykilinnviði. Þannig tryggjum við öryggi sveitarfélagsins, fjórðungsins og landsins alls. Málið er nefnilega stærra en ein þyrla og eitt sveitarfélag.