Smáhýsi fyrir fólk með fjölþættan vanda sett upp í Baldursnesi í mars

27. febrúar, 2026 - 14:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Húsin verða staðsett á þremur svæðum á Akureyri, við Baldursnes, Síðubraut og Hlíðarfjallsveg
Stefnt er að því að fyrstu smáhýsin fyrir fólk með fjölþættan vanda verði sett upp við Baldursnes í mars.

Verkefnið er unnið í samstarfi við félagsþjónustu Akureyrarbæjar og byggir á hugmyndafræðinni „Húsnæði fyrst“, þar sem markmiðið er að veita heimilislausum einstaklingum öruggt og varanlegt húsnæði án annarra skilyrða en vilja til að eignast heimili.

Húsin verða staðsett á þremur svæðum á Akureyri, við Baldursnes, Síðubraut og Hlíðarfjallsveg, þar sem gert er ráð fyrir snyrtilegum frágangi lóða með stígum og gróðri svo svæðin fái heimilislega ásýnd. Verkefnið verður unnið í áföngum og húsin tekin í notkun stig af stigi á árunum 2026 og 2027.

Húsin eru ætluð einstaklingum sem búa við heimilisleysi og fjölbreyttar áskoranir sem geta haft áhrif á heilsu og lífsaðstæður. Félagslegur stuðningur verður veittur samhliða eftir þörfum hvers og eins. Lögð er áhersla á að húsnæðið sé heilnæmt, öruggt og mannsæmandi og að íbúar geti verið stoltir af heimili sínu, auk þess sem hönnunin miðar að því að húsin falli vel að bæjarmyndinni. Um er að ræða stúdíóíbúðir með einföldu og aðgengilegu skipulagi. Hvert hús hefur einnig afmarkað útisvæði eða verönd sem veitir næði og öryggistilfinningu.

Að loknu opnu útboði var samið við Verklausn ehf. sem annast hönnun og uppbyggingu húsanna, ásamt Esju arkitektum. Framkvæmdir hófust í nóvember 2025. Smíði húsanna fer fram í húsnæði Verklausnar á Skagaströnd, þar sem byggt er í einingum innandyra óháð veðri.

