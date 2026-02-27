Enginn titill

Meiri hluti íbúa á Akureyri telur að stöðu lýðheilsutengdra þátta í góðu horfi í bænum. . Um 57% telja sveitarfélagið styðja sig vel við að lifa heilsusamlegu lífi og tæplega 40% telja það vera meira heilsueflandi en önnur sveitarfélög.
Þetta kemur fram í nýrri könnun Gallup um lýðheilsutengda þætti meðal íbúa Akureyrar. Könnunin var framkvæmd í desember 2025 og janúar 2026 meðal íbúa 18 ára og eldri, og var markmið hennar að kanna viðhorf til heilsueflingar, aðstöðu og stuðnings sveitarfélagsins við heilsusamlegt líf.
Ánægja með gönguleiðir
Ánægja með gönguleiðir í nærumhverfi er mikil en rúmlega 80% íbúa segjast ánægð með öryggi, aðgengi og tengingar gönguleiða. Tveir af hverjum þremur telja jafnframt auðvelt að ganga eða hjóla til vinnu og skóla. Ánægja með hjólaleiðir er einnig jákvæð, þó nokkuð minni en með gönguleiðir, sem bendir til tækifæra til áframhaldandi uppbyggingar á því sviði.
Sundlaugar bæjarins fá mjög jákvætt mat. Um 80–86% svarenda eru ánægðir með aðgengi, þjónustu og aðstöðu, og um 72% telja að sundlaugarnar stuðli að bættri heilsu og vellíðan fjölskyldu sinnar. Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi sundlauganna sem lykilinnviða í heilsueflingu segir á vef Akureyrarbæjar þar sem þetta kemur fram.
Áhyggjur af auknu aðgengi að áfengi
Tæplega helmingur svarenda hefur áhyggjur af auknu aðgengi að áfengi í samfélaginu og um 58% eru sammála því að sveitarfélagið eigi að setja skýr mörk og reglur til að draga úr samfélagslegum skaða af áfengi.
Íbúar meta almennt tækifæri til hreyfingar eldri borgara jákvætt og meirihluti telur sveitarfélagið styðja við virka og heilsusamlega lífshætti eldri íbúa. Hins vegar kemur fram að nær helmingur íbúa telur sig hafa litla yfirsýn yfir þau heilsueflandi verkefni sem í boði eru. Þar liggja því tækifæri til að bæta upplýsingamiðlun og gera verkefnin sýnilegri.