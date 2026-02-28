Leikfélag Húsavíkur á allra vörum

Um þessar mundir er grínlaust allt á útopnu hjá Leikfélagi Húsavíkur við að undirbúa stórsýningu á hinni goðsagnakenndu leikgerð, Rocky Horror í leikstjórn Eyvindar Karlssonar; sem með lítilsháttar teygjanleika má kalla gamlan Húsavíking.
Nýr formaður, Helga Sveinbjörnsdóttir og ný stjórn tóku til starfa í haust og segir Helga í samtali við Vikublaðið að það hafi strax verið tekin ákvörðun um að skipta um gír og taka fyrsta leikárið með trompi.
„Við stöndum svo sannarlega í stórræðum þessi dægrin, risaræðum hreinlega. Við ætlum að gera þessa sýningu alveg ótrúlega frábæra,“ segir Helga svo gustar af henni.
Fjasbókarsíða leikfélagsins hefur iðað af lífi undanfarið þar sem þátttakendur í sýningunni hafa verið kynntir til leiks á nýstárlegan og skemmtilegan hátt í gegnum giskuleiki. Undirtektirnar hafa verið vægast sagt frábærar og hefur haft þau áhrif að leikfélagið og tilvonandi sýning er á allra vörum.
Helga segir að þessi óvenju mikla virkni á samfélagsmiðlum sé engin tilviljun.
„Það var ákvörðun sem við tókum í nýrri stjórn. Við erum hreinlega aðeins búin að skipta um gír og það virðist vera virka ótrúlega vel og mjög ánægjulegt hvað fólk er að taka þessu vel,“ segir hún og bætir við að æfingar standi nú yfir og séu að ná ákveðnum hápunkti.
„Það er búið að æfa í einar fjórar vikur en frumsýning er 14. mars, svo það verður í nógu að snúast á næstu vikum,“ segir Helga og bætir við að það sé virkilega góður andi í leikhópnum og öllum þeim sem að sýningunni standa.
„Við erum líka með geggjaða hljómsveit sem verður með okkur á sviðinu. Það eru reyndar fyrstu hlutverkin sem voru mönnuð í þessu ferli hjá okkur en í leikhópnum erum við með fullt af nýjum og fullt af kunnuglegum andlitum,“ útskýrir Helga og bætir við að það sé sérstaklega ánægjulegt hve mikið af ungu fólki taki þátt að þessu sinni.
„Já og bara heilt yfir ánægjulegt hve vel hefur gengið að manna sýninguna, bæði í hlutverk og baksviðs. Stjórnin sem tók við í haust réðist hreinlega í víking. Við settum mikinn kraft í að fá nýtt fólk til liðs við okkur, ná unga fólkinu sem hefur verið í skólaleikfélögunum. Þess vegna völdum við líka stykki sem væri heillandi í það, við lögðum mikið í verkefnið og fengum ótrúlega marga krakka úr Píramus og Þispu. Einnig ungt fólk víðar að sem er að koma í vinnuna baksviðs sem hefur ekki verið áður, og svo auðvitað allt reynslufólkið okkar sem er búið að standa vaktina árum og áratugum saman. Þannig að þetta er mjög ánægjuleg vegferð sem við höfum verið á,“ heldur Helga áfram og það leynir sér ekki að gleðin svífur yfir vötnum hjá þessu rótgróna leikfélagi.
Karen Erludóttir kemur að sýningunni úr ýmsum áttum. Hún er Eyvindi til aðstoðar í leikstjórninni og svo er hún eins og stormsveipur í markaðs- og kynningarmálum. Fyrir þau sem ekki þekkja til þá hefur Karen verið að gera stórkostlega hluti bæði í FSH og Borgarhólsskóla við að setja upp og leikstýra nemendasýningum til fjölda ára.
„Þeir krakkar hafa verið að skila sér heldur betur og standa sig ótrúlega vel. Karen er ein af þeim sem er í stjórn með okkur og krakkarnir vilja vinna með henni. Svo er hún líka aðstoðarleikstjóri með Eyvindi og alveg ótrúlega kraftmikil,“ segir Helga og bætir við að Eyvindur sé að gera góða og áhugaverða hluti með leikhópnum.
„Okkur lýst mjög vel á Eyvind. Hann er frjór og hugmyndaríkur og bara mjög þægilegur á allan hátt. Þetta verður svaðalegt sjóv, ég get alveg fullyrt það. Ljósasjóv, reykur, frábær tónlist og svo náttúrlega frábærir leikarar,“ segir Helga að lokum.