„Töfrar leikhússins, töfruðu mig upp úr skónum“

Rocky Horror er líklega einn sigursælasti söngleikur veraldar og í hvert sinn sem verkið er sett upp vakna strax spurningar og vangaveltur. Hver á að taka að sé hið krefjandi, stórkostlega hlutverk Frank-N-Furter, hins karismatíska, ýkta og óhefðbundna vísindamanns sem býr í dularfullum kastala ásamt þegnum sínum. Hann elskar sviðsljósið, ögrar samfélagsnormum og nýtur þess að rugla og heilla fólk í kringum sig. Persónan er blanda af húmor, dramatík og mikilli sjálfsöryggisorku.
Margir frábærir leikarar hafa túlkað þennan töfrandi karakter í gegnum tíðina en þar ber helst að nefna Pál Óskar og okkar eigin, Kristján Þór Magnússon svo ekki sé minnst á sjálfan Tim Curry sem margir telja vera hinn eina sanna Frank-N-Furter.
Í uppfærslu Leikfélags Húsavíkur árið 2026 er það enginn annar en Arnþór Þórsteinsson sem mun gæða þennan æsandi karakter lífi. Sjálfur segir hann í samtali við Vikublaðið að hann beri það kannski ekki með sér að vera Frank-N-Furter, en ekki sé alltaf allt sem sýnist.
„Þetta hlutverk finnst mér ótrúlega spennandi. Þegar leitað var til mín um að vera með í þessu þá var búið að ráða inn í flest hlutverkin og hljómsveitin komin. Þegar ég leit yfir þann glæsilega hóp þá tók það mig ekki langan tíma að ákveða að vera með. Svo er þetta auðvitað spennandi verk, spennandi leikstjóri og spennandi rulla. Það hefði því verið algjörlega galið fyrir mig að segja nei við þessu," segir Arnþór.
Aðspurður segir hann að það búi mun meiri Franke-N-Furter í sér en fólk almennt haldi. „Ég ber það kannski ekki utan á mér svona dags daglega en hann er svo sannarlega þarna inni,“ segir Arnþór, fullur tilhlökkunar að stíga á svið.
Arnþór hefur marga fjöruna sopið í sviðslistum, auk þess að hafa gert frábæra hluti á leiksviðinu bæði með atvinnu- og áhugaleikfélögum, lifir hann og hrærist í tónlist, kann vel við sig baksviðs í tæknimálum og hefur um árabil kennt tónlist, og sett upp skólaleikrit og hæfileikakeppnir. Margir af þeim ungu leikurum sem stíga á stokk með Arnþóri í Rocky Horror eru einmitt krakkar sem hann hefur leikstýrt og leiðbeint á undanförnum árum.
„Já, ég á einhvern part í þessu unga liði hérna, bæði hef ég verið að leikstýra þeim á sviði og stýra þeim í hæfileikakeppnum og ýmislegt sem ég hef fengið að bralla með þessum krökkum. Ég er ákaflega stoltur af þeim öllum og gaman að fá að stíga á svið með þeim sem leikmaður,“ segir Arnþór.
Þó Arnþór sé okkur listunnendum helst kunnur fyrir að standa í sviðsljósinu, þá kann hann ekki síður við sig í hlutveki þess sem því varpar. Þannig stóð einnig til að hann myndi sjá um tæknimálin í sýningunni áður en hann var shanghæjaður inn í veigamesta karakterhlutverkið. Það vill líka svo til að þegar viðtalið er tekið, er Arnór á kafi ofan í kössum að taka upp ljós og annan tæknibúnað sem var að berast í hús.
„Já, það stemmir. Ég var upphaflega í ljósunum en ég fæ nú góða hjálp að utan, úr því ég ákvað að leika svo ég á nú von á að ýta mér eitthvað frá því,“ segir Arnþór. „Við vorum einmitt að fá ljósin og allan tækjabúnað í hús í dag [mánudag] og þegar ég var að taka það upp þá varð ég svo spenntur að ég sá stórlega eftir því að hafa tekið að mér að leika,“ bætir hann við og hlær. „Ég hefði miklu frekar átta að leika mér allar nætur við að brasa í ljósum og reyk og öllum sköpuðum hlutum.“
Þarna togast á tveir karakterar, leikarinn og tæknimaðurinn?
„Já, það gerið það óneitanlega og hefur gert það í mörg ár,“ svarar Arnþór.
Hvor á stærra pláss í þér?
„Ég held að tæknihliðin eigi stærri hluta af hjartanu mínu,“ svarar hann eftir langa umhugsun. „Töfrar leikhússins, töfruðu mig upp úr skónum á sínum tíma. En hins vegar hef ég alltaf elskað að standa á sviði og fá að segja fólki sögur.“
Arnþór getur ekki gefið sér of mikinn tíma til að leika sér í tæknidótinu því hann er á útopnu við að þróa sína eigin útgáfu af hlutverkinu og hann segir æfingar ganga vel.
„Þetta er svolítið að fæðast núna um þessar mundir. Þetta er búið að vera í alls konar púslum og nú er að hefjast ferlið þar sem púslin raðast svo saman. Það er lang skemmtilegasti parturinn, þegar þetta fer að rúlla og renna og maður getur farið að leika sér meira,“ útskýrir Arnþór sem hefur sjálfsagt eins og aðrir einhverja uppáhalds Frank-N-Furtera.
„Já, ég held að Tim Curry í myndinni Rocky Horror Picture Show standi upp úr, hann á þetta skuldlaust fyrir mér. En svo er það auðvitað allt öðruvísi að túlka þetta í kvikmynd en leikhúsi. En hann er hann, alveg klárlega,“ segir Arnþór og verður leyndardómsfullur inntur eftir því hvernig Frank-N-Furter hann muni túlka.
„Við Eyvindur [leikstjóri] erum aðeins að skoða það að halda í ræturnar, þessum sem fólk býst við og vill sjá. Hins vegar ætlum við líka að fara eitthvað út fyrir rammann með hann, gera eitthvað nýtt og djarft. Þetta verður hættulegt, þannig á það að vera,“ segir Arnþór Þórsteinsson að lokum.