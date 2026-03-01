Lóðin of verðmæt til að nýta hana ekki að fullu

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samhljóða samþykkt að slíta samtali við KEA um hugsanlega uppbyggingu og leigu íbúða fyrir 60 ára og eldri í Eyjafjarðarsveit.
Sveitarstjórn taldi sýn KEA á verkefnið ekki samræmast sínum áherslum, en lögð hafði verið áhersla á að byggja 12 íbúða fjölbýli sem ætlað var fyrir fólk á aldrinum frá 55 til 60 ára og eldri.
„Það hafa staðið yfir viðræður við KEA um möguleika á því að byggja íbúðir fyrir eldri borgara í Eyjafjarðarsveit, en þetta var verkefni sem KEA hafði áhuga á,“ segir Finnur Yngvi Kristinsson sveitarstjóri.
Finnur Yngvi Kristinsson sveitarstjóri.
„ KEA hafði áhuga á að reisa 7-8 íbúðir en reiturinn gerir ráð fyrir 12 íbúðum og við teljum lóðina of verðmæta til að nýta hana ekki að fullu. Þá vildi KEA leigja sveitarfélaginu allar íbúðirnar beint og að sveitarfélagið mundi leigja þær áfram til þriðja aðila, sveitarfélagið var hins vegar ekki tilbúið að taka að sér þá kvöð,“ segir Finnur Yngvi.