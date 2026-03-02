Landsmót UMFÍ 50+ haldið á Hrafnagili næsta sumar.

02. mars, 2026 - 11:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Eyjafjarðarsveit verður vettvangur landsmóts UMFI 50 ára og eldri á komandi sumri Mynd MÞÞ
Eyjafjarðarsveit verður vettvangur landsmóts UMFI 50 ára og eldri á komandi sumri Mynd MÞÞ

Landsmót UMFÍ 50+ verður haldið í Hrafnagilshverfi síðustu helgina í júní, eða dagana 26. - 28. júní 2026 Þetta verður í 14. sinn sem mótið er haldið síðan það fyrsta fór fram á Hvammstanga árið 2011 og í fyrsta sinn sem það er haldið í Eyjafjarðarsveit.

Undirbúningur fyrir Landsmót UMFÍ 50+ fer vel af stað og greinilegt að í Eyjafjarðarsveit verður gott mót. Framkvæmdanefnd mótsins er nær fullskipuð og búið að teikna upp skipulag fjölbreyttra keppnisgreina segir í frétt á vef Eyjafjarðarsveitar.

Keppt í fjölda greina

Eins og keppnisdagskráin lítur út núna verður hægt að taka þátt í badminton, boccia, bridds, frjálsum íþróttum, golfi, pílu, pokavarpi, pútti, pönnukökubakstri, ringói, skák, skotfimi, stígvélakasti, sundi og hjólreiðum. Stefnt er að því að hafa opnar greinar á borð við frisbígolf, utanvegahlaup og brennibolta, auk sýningar í hestaíþróttum.

„Það er nóg að gera hjá okkur, við erum búin að velja stóru greinarnar og stemningin fyrir mótinu er mjög góð,“ segir Valgerður Reykjalín, sem var ráðin framkvæmdastjóri Ungmennasambands Eyjafjarðar, UMSE í haust.

Valgerður Reykjalín framkvæmdastjóri UMSE

