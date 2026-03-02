Fyrirtækjaþing Akureyrar í Hofi

Fyrirtækjaþing Akureyrar 2026 fer fram í Menningarhúsinu Hofi fimmtudaginn 12. mars kl. 13.
Leitað er eftir þátttöku fulltrúa fyrirtækja af mismunandi stærðum og gerðum og úr öllum greinum atvinnulífsins. Markmiðið er að hópurinn endurspegli fjölbreytileika atvinnulífsins og mun val á þátttakendum taka mið af því. Tilgangur þingsins er að gefa forsvarsfólki úr atvinnulífinu tækifæri til að hittast, ræða málin og setja fram áherslur í atvinnumálum sem geta m.a. nýst sem innlegg í umræður og stefnumörkun fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, opnar þingið. Kynningar verða frá SSNE og Drift EA. Farið verður yfir niðurstöður Fyrirtækjaþingsins 2025 og unnið að sameiginlegum verkefnum. Öllum framboðum á Akureyri og í nágrenni verður boðið á þingið til að kynna sér helstu niðurstöður þess.
Skráningarfrestur er til 6. mars. Fjöldi þátttakenda er takmarkaður.
Fyrirtækjaþing Akureyrar er samstarfsverkefni Akureyrarbæjar og Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) og er liður í að auka samtal sveitarfélagsins við atvinnulífið í bænum.