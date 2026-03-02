Fyrirtækjaþing Akureyrar í Hofi

02. mars, 2026 - 10:32 Margrét Þóra Þórsdóttir
Skráningarfrestur er til 6. mars. Fjöldi þátttakenda er takmarkaður.
Fyrirtækjaþing Akureyrar 2026 fer fram í Menningarhúsinu Hofi fimmtudaginn 12. mars kl. 13.

Leitað er eftir þátttöku fulltrúa fyrirtækja af mismunandi stærðum og gerðum og úr öllum greinum atvinnulífsins. Markmiðið er að hópurinn endurspegli fjölbreytileika atvinnulífsins og mun val á þátttakendum taka mið af því. Tilgangur þingsins er að gefa forsvarsfólki úr atvinnulífinu tækifæri til að hittast, ræða málin og setja fram áherslur í atvinnumálum sem geta m.a. nýst sem innlegg í umræður og stefnumörkun fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, opnar þingið. Kynningar verða frá SSNE og Drift EA. Farið verður yfir niðurstöður Fyrirtækjaþingsins 2025 og unnið að sameiginlegum verkefnum. Öllum framboðum á Akureyri og í nágrenni verður boðið á þingið til að kynna sér helstu niðurstöður þess.

Fyrirtækjaþing Akureyrar er samstarfsverkefni Akureyrarbæjar og Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) og er liður í að auka samtal sveitarfélagsins við atvinnulífið í bænum.

Nýjast

  • „Töfrar leikhússins, töfruðu mig upp úr skónum“

    • 01.03.2026
    Arnþór elskar að segja sögur á sviðinu en kann best við sig baksviðs

  • Lokaorðið - Blessuð börnin

    • 01.03.2026
    ,,Börn ykkar eru ekki börn ykkar. Þau eru synir og dætur lífsins og eiga sér sínar eigin langanir. Þið eruð farvegur þeirra, en þau koma ekki frá ykkur.” Svo kvað arabíska skáldið Kahlil Gibran í bók sinni um Spámanninn sem Gunnar Dal þýddi svo listavel. Vissulega heimspekileg ljóð með djúpan boðskap sem ég hvet alla til að renna í gegnum og hugleiða. 

  • Lóðin of verðmæt til að nýta hana ekki að fullu

    • 01.03.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samhljóða samþykkt að slíta samtali við KEA um hugsanlega uppbyggingu og leigu íbúða fyrir 60 ára og eldri í Eyjafjarðarsveit.

  • Veganestið – Hulda Ragnheiður Árnadóttir

    • 01.03.2026
    Veganestið er greinaflokkur í boði Góðvina HA þar sem rætt er við brautskráða HA-inga

  • Fékk mikla hvatningu frá fólki innan sem utan Sjálfstæðisflokksins

    • 28.02.2026
    Akureyrarlistinn er nýtt framboð sem verður í boði í komandi sveitarstjórnarkosningum nú í vor. Þetta varð ljóst eftir að Þórhallur Jónsson núverandi varabæjarfullltrúi Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í skipulagsráði tilkynnti í viðtalið við mbl.is að hann hefði sagt skilið við flokkinn og muni bjóða fram nýjan valkost í vor.

  • BSO þarf að víkja 1. maí

    • 28.02.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur veitt BSO frest til 1. maí 2026 til að flytja starfsemi sína af núverandi stað við Hofsbót.

  • Vítahringur í Mjólkurbúðinni

    • 28.02.2026
    Sýningin „vítahringur / vicious circle" er árleg samsýning þeirra Boaz Yosef Friedman og Ólafs Sveinssonar. Í málverkum, verkum á pappír og öðrum dularfullum hlutum, nota listamennirnir kunnuglega hluti - flugdreka, flösku - til að komast inn í kraftmikla heima óvissunnar. Sýningin var opnuð í Mjólkurbúðinni í liðinni viku en hún verðu einnig opin um komandi helgi, dagana 28. febrúar-1.mars.

  • Umhverfisverðlaun afhent í Eyjafjarðarsveit

    • 28.02.2026
    Atvinnu- og umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar hefur afhent Umhverfisverðlaun fyrir árið 2025. Verðlaun hlutu þau Stefán Árnason, Vaka Jónsdóttir og Aðalsteinn Stefnisson hlutu verðlaunin.
