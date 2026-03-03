Fermingarbörnum boðin fræðsla um húðumhirðu og fleira í Hagkaup á Akureyri

03. mars, 2026 - 10:04 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups Myndir aðsendar
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups Myndir aðsendar

Hagkaup bauð upp á  fermingarkvöld í versluninni í Smáralind í fjórða sinn í síðastliðinni viku til þess að kynna unglingunum ýmislegt áhugavert fyrir fermingardaginn þeirra, svo sem að fræða þau um húðumhirðu.

Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups segir að húsfyllir hafi verið í versluninni og það hafi verið einstök ánægja að taka á móti fróðleiksfúsum ungmennum og aðstendum þeirra til þess að kenna þeim hvernig góð húðumhirða getur hjálpað til þess að halda húðinni heilbrigðiri.

„Húðin á það til að þurfa sérstaka athygli á þessum tímapunkti þegar margt er að breytast og krakkarnir að fullorðnast. Ég vona að sem flest sjái sér fært að mæta til okkar í Hagkaup á Akureyri þegar við endurtökum leikinn. Við hlökkum mikið til að hitta fermingabörnin á Norðurlandi."

Kynningarnar hafa verið afar vel lukkaðar

Kynningin fer fram fimmtudaginn 5. mars kl. 17.30. Skráning fer fram á Facebooksíðu Hagkaups þar sem viðburðinn er að finna.

https://www.facebook.com/events/1550902489306817/?

Til baka

Nýjast

  • Fermingarbörnum boðin fræðsla um húðumhirðu og fleira í Hagkaup á Akureyri

    • 03.03.2026
    Hagkaup bauð upp á  fermingarkvöld í versluninni í Smáralind í fjórða sinn Í síðastliðinni viku til þess að kynna unglingunum ýmislegt áhugavert fyrir fermingardaginn þeirra, svo sem að fræða þau um húðumhirðu.

  • Samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði Þórs

    • 02.03.2026
    „Þetta er ein stærsta stundin í lífi i okkar Þórsara, við getum nú litið björtum augum fram á veginn,“ sagði Nói Björnsson formaður Íþróttafélagsins Þórs þegar samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði íþróttafélagsins Þórs var undirritað á dögunum.  Með samkomulaginu er sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöð á félagssvæði Þórs og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.

  • Landsmót UMFÍ 50+ haldið á Hrafnagili næsta sumar.

    • 02.03.2026
    Landsmót UMFÍ 50+ verður haldið í Hrafnagilshverfi síðustu helgina í júní, eða dagana 26. - 28. júní 2026 Þetta verður í 14. sinn sem mótið er haldið síðan það fyrsta fór fram á Hvammstanga árið 2011 og í fyrsta sinn sem það er haldið í Eyjafjarðarsveit.

  • Fyrirtækjaþing Akureyrar í Hofi

    • 02.03.2026
    Fyrirtækjaþing Akureyrar 2026 fer fram í Menningarhúsinu Hofi fimmtudaginn 12. mars kl. 13.

  • „Töfrar leikhússins, töfruðu mig upp úr skónum“

    • 01.03.2026
    Arnþór elskar að segja sögur á sviðinu en kann best við sig baksviðs

  • Lokaorðið - Blessuð börnin

    • 01.03.2026
    ,,Börn ykkar eru ekki börn ykkar. Þau eru synir og dætur lífsins og eiga sér sínar eigin langanir. Þið eruð farvegur þeirra, en þau koma ekki frá ykkur.” Svo kvað arabíska skáldið Kahlil Gibran í bók sinni um Spámanninn sem Gunnar Dal þýddi svo listavel. Vissulega heimspekileg ljóð með djúpan boðskap sem ég hvet alla til að renna í gegnum og hugleiða. 

  • Lóðin of verðmæt til að nýta hana ekki að fullu

    • 01.03.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samhljóða samþykkt að slíta samtali við KEA um hugsanlega uppbyggingu og leigu íbúða fyrir 60 ára og eldri í Eyjafjarðarsveit.

  • Veganestið – Hulda Ragnheiður Árnadóttir

    • 01.03.2026
    Veganestið er greinaflokkur í boði Góðvina HA þar sem rætt er við brautskráða HA-inga

  • Fékk mikla hvatningu frá fólki innan sem utan Sjálfstæðisflokksins

    • 28.02.2026
    Akureyrarlistinn er nýtt framboð sem verður í boði í komandi sveitarstjórnarkosningum nú í vor. Þetta varð ljóst eftir að Þórhallur Jónsson núverandi varabæjarfullltrúi Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í skipulagsráði tilkynnti í viðtalið við mbl.is að hann hefði sagt skilið við flokkinn og muni bjóða fram nýjan valkost í vor.
Sjá meira