Fermingarbörnum boðin fræðsla um húðumhirðu og fleira í Hagkaup á Akureyri

Hagkaup bauð upp á fermingarkvöld í versluninni í Smáralind í fjórða sinn í síðastliðinni viku til þess að kynna unglingunum ýmislegt áhugavert fyrir fermingardaginn þeirra, svo sem að fræða þau um húðumhirðu.
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups segir að húsfyllir hafi verið í versluninni og það hafi verið einstök ánægja að taka á móti fróðleiksfúsum ungmennum og aðstendum þeirra til þess að kenna þeim hvernig góð húðumhirða getur hjálpað til þess að halda húðinni heilbrigðiri.
„Húðin á það til að þurfa sérstaka athygli á þessum tímapunkti þegar margt er að breytast og krakkarnir að fullorðnast. Ég vona að sem flest sjái sér fært að mæta til okkar í Hagkaup á Akureyri þegar við endurtökum leikinn. Við hlökkum mikið til að hitta fermingabörnin á Norðurlandi."
Kynningarnar hafa verið afar vel lukkaðar
Kynningin fer fram fimmtudaginn 5. mars kl. 17.30. Skráning fer fram á Facebooksíðu Hagkaups þar sem viðburðinn er að finna.