Umsóknum um nám við Háskólann á Akureyri fjölgar um 8,5% Nær tvöföldun á meistarastigi

Alls bárust 2.343 umsóknir um nám við Háskólann á Akureyri fyrir haustmisseri 2026, sem er 8,5% fjölgun frá fyrra ári. Umsóknir hafa sjaldan verið fleiri og vekur sérstaklega athygli mikil fjölgun umsókna á meistarastigi, þar sem þær jukust um 87,6% á milli ára. Frá þessu segir í tilkynningu frá skólanum
„Góðar umsóknartölur eru ekki sjálfsagðar. Þær endurspegla það orðspor sem Háskólinn á Akureyri hefur byggt upp í gegnum árin. Það er mikilvæg staðfesting á því að háskólinn gegnir lykilhlutverki í menntun og samfélagsþróun á Íslandi. Sterkur háskóli á Akureyri er ekki aðeins mikilvægur fyrir Norðurland heldur landið allt,“ segir Áslaug Ásgeirsdóttir rektor.
Sérstaka athygli vekur að umsóknum á meistarastigi fjölgaði um 87,6% á milli ára. Þar vegur þungt aukning umsókna við Kennaradeild, Lagadeild og Viðskiptadeild.
Nýtt nám í lagareldi fær góðar viðtökur
Í haust verður í fyrsta sinn boðið upp á BS-nám í lagareldi við Auðlindadeild í samstarfi við Háskólann á Hólum. Alls bárust 28 umsóknir í námið.
Lagareldi er ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi og hefur þörf fyrir sérhæfða menntun aukist verulega á síðustu árum. Umsóknarfjöldinn bendir til þess að nýja námsleiðin mæti skýrri þörf í atvinnulífinu.
Mikill áhugi á heilbrigðisvísindum
BS-nám í hjúkrunarfræði er áfram meðal eftirsóttustu námsleiða háskólans. Alls bárust 464 umsóknir í námið í ár samanborið við 419 árið áður sem jafngildir 10,7% fjölgun.
„Það segir sína sögu að 464 einstaklingar hafi sótt um hjúkrunarfræði við HA í ár þrátt fyrir að aðeins 75 stúdentar geti haldið áfram að loknu fyrsta misseri. Þessar umsóknartölur undirstrika jafnframt hversu mikilvægt er að hér verði byggt upp fullbúið hermisetur sem myndi gera okkur kleift að bjóða fleiri stúdentum námspláss að loknum klásus. Það leikur enginn vafi á því hve mikilvægt það er fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi,“ segir Áslaug.
Þá fjölgar umsóknum í iðjuþjálfunarfræði um rúm 42% enda nám sem hefur verið vel tekið og mikil þróun innan deildarinnar hvað varðar námið og námsumhverfið.