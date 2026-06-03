Gjöf Hollvina ómetanleg fyrir fæðingardeild

03. júní, 2026 - 15:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri: Konráð Gylfason, Bjarni Jónsson, Guðjón Hauksson, Kristín Sigfúsdóttir, Ingibjörg Jónsd…
Frá vinstri: Konráð Gylfason, Bjarni Jónsson, Guðjón Hauksson, Kristín Sigfúsdóttir, Ingibjörg Jónsdóttir, Jóhannes Gunnar Bjarnason, Ragnheiður Baldursdóttir, Hermann Haraldsson og Erla Björnsdóttir Mynd sak.is

Hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri hafa fært fæðingardeild nýtt ómskoðunartæki, sem verður aðallega notað við fósturskimanir.

Jóhannes Gunnar Bjarnason, formaður stjórnar Hollvina, segir það sérstaklega gott að geta stutt við kvenna- og fæðingadeildina. „Við hjónin eignuðumst tvíbura löngu fyrir tímann, drengurinn okkar fæddist andvana, en stúlkan okkar vó aðeins 680 grömm við fæðingu og var vart hugað líf. Í dag er hún 19 ára gullmoli. Á deildinni lá ég í heilan mánuð, líklega eini karlmaðurinn sem hefur upplifað það. Þar kynntist ég þeim mesta mannkærleika sem ég hef upplifað á ævinni. Það er því einstakt að vera þátttakandi í því að styðja deildina með þessum hætti.„

Ragnheiður Baldursdóttir, forstöðulæknir fæðinga- og kvensjúkdómalækninga, segist afar þakklát fyrir gjöf Hollvina. Nýja ómskoðunartækið sé frábært „Tækið er enn betra en við þorðum að vona. Það mun nýtast okkur vel við ómskoðanir þar sem kröfurnar verða sífellt meiri“. Fósturskimanir bæði við 12 og 20 vikna sónar geta veitt okkur verðmætar upplýsingar áður en barnið fæðist, en myndirnar eru mjög skýrar og gagnast vel t.a.m. þegar verið er að skoða heila og hjarta fósturs.“

Hollvinir gáfu fæðingardeild annað ómskoðunartæki fyrir fimm árum, auk þess sem deildin er með þriðja tækið sem einnig er gjöf frá Hollvinum. Ragnheiður segir þau tæki líka gagnast vel „Þau tæki eru í notkun og hafa reynst mjög vel, þetta tæki fer hins vegar fram úr væntingum og er í raun ótrúlegt að sjá hversu miklar tækniframfarir geta átt sér stað á jafn skömmum tíma og raun ber vitni. Þar sem myndirnar eru svo skýrar þá getum við unnið hraðar, vinnuaðstaðan er líka betri þar sem hægt er að breyta stillingum með einföldum hætti. Þá er líka ansi skemmtileg viðbót fyrir verðandi foreldra að þau geta skannað QR-kóða á staðnum og hlaðið myndunum beint niður í símann sinn. Við erum Hollvinum einfaldlega ótrúlega þakklát, ég veit hreinlega ekki hvar við værum án þeirra,“ segir Ragnheiður að lokum.

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sak.is segir fyrst frá

 

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