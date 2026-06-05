„Sjómennskan hefur alla tíð heillað mig“

Gunnar Örn Sigfússon kokkur á togara Samherja, Björgu EA 7, hefur verið viðloðandi sjávarútveg svo að segja allan sinn starfsferil. Hann hefur verið á skipum Samherja í sextán ár.
Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur sunnudaginn 7. júní. Sjómannadagurinn er lögskipaður frídagur sjómanna og skip Samherja í höfn, fánum prýdd í tilefni dagsins.
Bauðst að gerast kokkur, enda áhugamaður um matreiðslu
Tvöfaldar áhafnir eru á skipum Samherja og var Gunnar Örn í landi í síðasta túr og fer væntanlega á sjóinn aftur í júlí.
„Já, það má segja það, minn starfsvettvangur hefur alla tíð verið í sjávarútvegi. Fyrstu árin var ég hjá Útgerðarfélagi Akureyringa. Fyrsti túrinn á sjó var á Kaldbak EA og þaðan fór ég yfir á Frosta ÞH. Svo munstraði ég mig á Snæfell EA, sem er frystitogari en ég hef verið í áhöfn Bjargar EA 7 frá því skipið var smíðað fyrir Samherja 2017. Um síðustu áramót bauðst mér svo að gerast kokkur, enda hef ég alltaf haft mikinn áhuga á matreiðslu, var á matartæknibraut Verkmenntaskólans á Akureyri.“
Og hvernig hefur gengið ?
„Bara mjög vel en ég viðurkenni fúslega að það var talsvert stress í byrjun en ég held að þetta sé allt komið. Strákarnir tóku mér líka afskaplega vel í þessu nýja hlutverki og það var mikilvægt. Við erum þrettán í áhöfn, þannig að þetta er nokkuð stórt heimili. Hefðbundinn dagur hefst klukkan sex um morguninn, ganga frá eftir nóttina og gera morgunverðinn kláran klukkan átta. Síðan tekur við hádegismatur, þar á eftir miðdegiskaffi og svo kvöldmatur. Ég lýk störfum yfirleitt um níuleytið á kvöldin, þannig að þessi vinna er nokkuð frábrugðin hásetastarfinu.“
Stutt í gott hráefni – Samhent áhöfn -
Gunnar Örn segir að maturinn sé ósköp heimilislegur, fiskurinn njóti alltaf vinsælda enda stutt fyrir kokkinn að ná í brakandi ferskt hráefni.
„Steiktur fiskur nýtur alltaf vinsælda og fiskibollurnar klikka aldrei. Annars er hægt að matreiða fisk á svo margvíslegan máta, það er í raun um að gera að gefa hugmyndafluginu lausan tauminn af og til í þeim efnum.“
Hann segir að áhöfnin sé samheldin í alla staði.
„Þetta er fínasta blanda yngri stráka og svo manna sem hafa verið lengi til sjós. Ég er ekki sá eini sem hef verið á Björgu frá byrjun, sem undirstrikar að þetta er gott skip og sömuleiðis útgerðin. Skipið er vel hannað, maður finnur varla fyrir brælu og allar aðstæður eru til fyrirmyndar í öllum rýmum skipsins.“
Samviskusemi einkennir góðan sjómann
Gunnar Örn segir að sjómennska sé í raun þétt samvinnuverkefni. En hvað einkennir góðan sjómann ?
Virkur í félagsmálum sjómanna
Gunnar Örn er félagslega þenkjandi og er í stjórn Sjómannafélags Eyjafjarðar.
„Já, ég er meðstjórnandi og er líka trúnaðarmaður hérna um borð. Strákarnir geta borið ýmis mál undir mig og ég reyni að afla upplýsinga eftir bestu getu. Sjómannafélagið er nokkuð öflugt og ég hvet sjómenn til að taka þátt í félagsstarfinu og kynna sér hvaða þjónusta er þar í boði.“
Öll skip Samherja eru í landi um helgina og sjómenn gera sér glaðan dag á frídegi sjómanna.
„Öll helgin er í raun undir hjá mér og mínum. Fjölskyldan stefnir á að fylgjast með skipulögðum viðburðum, auk þess sem áhöfnin ásamt mökum skemmtir sér saman á laugardagskvöldinu. Á sunnudeginum bjóðum við líka okkar nánustu í mat og eigum saman góða kvöldstund. Sjómannadagshelgin er orðin miklu fjölskylduvænni en á árum áður, sem er að mínu viti góð þróun.“
Semja um veiðiferðir
„Já, mér líkar mjög vel á sjónum, sjómennskan hefur alltaf heillað mig. Hver veiðiferð er fjórir til fimm sólarhringar og oftast tekur maður tvo til þrjá túra og svo í frí. Við erum tveir kokkarnir og semjum okkar á milli um skipulag veiðiferða, sem er mjög svo þægilegt. Samherji er líka góður vinnuveitandi, langur starfsaldur margra ber þess vitni. Ég er sem sagt þokkalega sáttur við lífið og tilveruna,“ segir Gunnar Örn Sigfússon kokkur á Björgu EA 7.
Björg EA 7 vígði endurbyggða Torfunefsbryggju á Akureyri 25. júní 2025. Mynd: Hörður Geirsson.
Frá þessu er sagt á heimasíðu Samherja