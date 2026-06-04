Jón Steindór Árnason ráðinn sviðsstjóri Fjármála- og rekstrarsviðs

Jón Steindór Árnason hefur verið ráðinn sviðsstjóri Fjármála- og rekstrarsviðs við Háskólinn á Akureyri. Hann tekur við starfinu samhliða innleiðingu nýs skipurits háskólans sem tekur gildi í ágúst.
Jón Steindór hefur víðtæka reynslu af rekstri, fjárfestingum og stefnumótun. Frá árinu 2021 hefur hann starfað sem fjárfestingastjóri óskráðra hlutabréfa hjá KEA og þar áður var hann framkvæmdastjóri fagfjárfestasjóða hjá Íslensk verðbréf í átta ár.
Í tilkynningu segist Jón Steindór hlakka til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu HA og vinna með starfsfólki að þróun öflugs fjármála- og rekstrarsviðs sem styðji við kennslu, rannsóknir og samfélagsþjónustu skólans.
Undir nýtt Fjármála- og rekstrarsvið munu heyra fjármál og bókhald, greiningar, fasteignaumsýsla og mötuneyti háskólans. Jón Steindór er með B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði frá HA og M.Sc.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóli Íslands.