Lokaorðið - Ráð til mín

07. júní, 2026 - 21:58
Heiðrún E. Jónsdóttir
Heiðrún E Jónsdóttir átti Lokaorðið i blaðinu s.l fimmtudag
Hvað hefur lífið kennt mér og hvaða ráð myndi ég gefa sakleysingjanum mér 10 ára? Flest myndi trúlega hljóma frekar leiðinlegt. Ég myndi samt vona að ég hlustaði – eða að minnsta kosti þættist hlusta áður en ég hlypi út að leika mér.
Sýndu sjálfri þér mildi
Ekki dæma þig þótt þú gerir mistök, notaðu tækifærið og lærðu af þeim. Talaðu til þín með sama hætti og góðan vin, uppbyggilegt hrós og hvatning er sannarlega betra en niðurrif. Það er engin ástæða til að vera sinn helsti gagnrýnandi, en mikilvægt að vera raunsær. Litlir sigrar byggja okkur upp, þroska okkur til stærri verkefna.
Vertu til staðar fyrir þína nánustu
Þegar á hólminn er kominn er það fjölskyldan sem skiptir mestu máli. Vertu alltaf til staðar fyrir þína nánustu.
Veldu vini þína af kostgæfni
Vinir okkar hafa mótandi áhrif á okkur á yngri árum. Veldu þá vel og haltu í þá vini sem eru vinir í raun. Hvernig koma þeir fram og tala um aðra í kringum sig? Settu mörk, ef vinir eru ekki heilsteyptir og tryggir, þá má velta því fyrir sér að fjarlægjast þá og fara í aðra átt. Komdu til dyranna eins og þú ert klæddur, það er einfaldast að vera maður sjálfur.
Lífið er ekki svart / hvítt
Auðvitað erum við öll á yngri árum að þroskast félagslega og læra samskipti á, við vitum ekki allt þótt við stundum höldum það. Horfðu og hlustaðu í kringum þig. Er kannski ástæða fyrir því að við höfum tvö augu, tvö eyru en einn munn.
Enginn getur lofað þér að lífið verði alltaf auðvelt
Allir verða fyrir áföllum, ástarsorg, andlát ástvina, erfiðleikar í einkalífi, námi og vinnu. Það munu koma hindranir og tímabil sem eru erfiðari en önnur. Erfiðleikarnir móta okkur. Lífið heldur áfram, það eru ekki áföllin sem marka okkur heldur hvernig við vinnum úr þeim. Gefðu þér tíma til að syrgja eða jafna þig, en síðan er ekkert í boði nema að standa upp og halda áfram, reynslunni ríkari. Öll él létta um síðir.
Velgengi er langhlaup
Velgengni er langhlaup, ekki spretthlaup. Stundum er freistandi að stytta sér leið, en það skilar almennt ekki sama árangri. Seigla er það sem getur skilið á milli árangurs og þess að þurfa að leggja árar í bát. Við þurfum að vita hvert við stefnum og halda áfram, þrátt fyrir hnjask og erfiði.
Njóta en ekki þjóta
Njóttu líðandi stundar, mikilvægt að njóta en ekki þjóta. Njóttu þess að vera ung, reyna hluti, byggja upp vináttu, sinna námi og sínum nánustu. Leika sér og safna góðum minningum. Og vertu alltaf trú sjálfri þér. Það er bara til eitt eintak af þér.
Kveðja, Heiðrún