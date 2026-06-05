Jólagarðurinn fagnar 30 ára afmæli

Jólagarðurinn í Eyjafjarðarsveit hefur staðið yfir samfelldu jólahaldi í þrjátíu ár, starfsemin hófst síðasta daga maí mánaðar árið 1996. Gegnum tíðina hefur verið byggt upp og bætt í og er Jólagarðurinn einn alvinsælasti viðkomustaður á svæðinu. Þangað kemur fólk alla daga ársins og nýtur tilverunnar. Hjónin Benedikt Grétarsson og Ragnheiður Hreiðarsdóttir ásamt dóttur sinni, Margréti Veru reka Jólagarðinn.
Það var mikið um dýrðir síðastliðinn sunnudag þegar haldið var upp á þrjátíu ára afmælið og dásamleg stemmning. Hér má sjá einn starfsmanninn, Söru Sindradóttur í góðum veislugír innan um glæsilegar veitingar.