Útilistasýningin Heimalingar List í faðmi náttúrunnar í Eyjafjarðarsveit

07. júní, 2026 - 13:42 Margrét Þóra Þórsdóttir
Útilistasýningin Heimalingar var opnuð um mánaðarmótin maí-júní í nágrenni við Dyngjuna-listhús í Ey…
Útilistasýningin Heimalingar var opnuð um mánaðarmótin maí-júní í nágrenni við Dyngjuna-listhús í Eyjafjarðarsveit. Sýningin á sér sögu en hún hefur verið haldin óslitið frá árinu 2020 og laðað til sín um 20 listamenn á hverju ári.

Útilistasýningin Heimalingar var opnuð um mánaðarmótin maí-júní í nágrenni við Dyngjuna-listhús í Eyjafjarðarsveit. Sýningin á sér sögu en hún hefur verið haldin óslitið frá árinu 2020 og laðað til sín um 20 listamenn á hverju ári.

Listakonan Hadda, Guðrún Bjarnadóttir rekur Dyngjuna listhús og var eitt sinn með tvo heimalinga þegar verkefnið fór af stað og þótti nafnið því tilvalið einnig þar sem allir sýnendur var eins konar heimalingar líka. Sýningin hefur vaxið og dafnað í gegnum árin og hefur tvisvar sinnum notið góðs af styrkjum frá menningarsjóði Eyjafjarðarsveitar.

Samstarf við Myndlistafélagið á Akureyri

Í ár er meðlimum Myndlistafélagsins á Akureyri boðið að taka þátt Listaverkin verða sett upp í fallegu umhverfi í námunda við Dyngjuna – á túninu, innan um trén og á óræktaða svæðinu fyrir sunnan listhúsið.

Mikil áhersla er lögð á að ganga vel um náttúruna, sérstaklega á viðkvæmari svæðum, Um er að ræða mikla samvinnu þar sem listafólkið hjálpast að við uppsetningu, merkingu, gerð sýningarskrár og auglýsingar til að gera viðburðinn sem glæsilegastan.

Vinnustofa og gallerý

Samhliða útilistasýningunni er tilvalið að kíkja við í Dyngjunni-listhúsi, en þar rekur Hadda vinnustofu og sölugallerý sem er opið flesta daga ársins. Dyngjan býður upp á einstaka listmuni og upplifun í einni fegurstu sveit landsins.

Áhugasvið Höddu tengist sköpun og náttúru í víðum skilningi. Hún vinnur mikið með efni úr nánasta umhverfi, endurnýtir það sem til fellur, þó svo að málverk og vefnaður séu einnig unnin úr innfluttu efni.

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