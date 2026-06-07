Eining Iðja Tryggvi tekur við af Önnu

Tryggvi Jóhannsson hefur tekið við sem formaður Einingar Iðju en Anna Júlíusdóttir sem gegndi stöðu formanns lét af störfum um s.l. mánaðarmót. Hann var áður varaformaður frá árinu 2024.
Hann er fullur tilhlökkunar að taka við félaginu. "Ég hlakka til samstarfsins við félagsmenn við að gera okkar góða félag enn betra,"segir Tryggvi á vefsíðu félagsins.
Anna Júliusdóttir tilkynnti á aðalfundi félagsins í apríl síðastliðnum að hún hefði ákveðið að hætta störfum hjá félaginu frá og 1. Júní, bæði sem starfsmaður sem og formaður.
Fram kemur í lögum félagsins að við þær aðstæður takir varaformaður við formennsku og það er síðan nýrrar stjórnar að taka ákvörðun um hver tekur að sér hutverk varaformanns.
Framtíð félagsins er björt
“Ég hef ekki áhyggjur af framtíð félagsins þar sem það er valinn maður í hverju rúmi. Með sterkri stjórn félagsins, frábæru starfsfólki, öflugum trúnaðarmönnum og öllu okkar félagsfólki er framtíðin björt. Félagið stendur sterkt og treysti ég Tryggva algjörlega til að taka við formennskunni," er haft eftir Önnu á vefsíðu félagsins, en Tryggvi Jóhannsson tekur nú við keflinu.
Anna Júlíusdóttir fyrrum formaður Einingar Iðju