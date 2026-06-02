Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi

Síðdegis í gær náðu Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Framsóknarflokkur og Óskalisti loks niðurstöðu um meirihlutasamstarf framboðanna í sveitarstjórn Norðurþings á kjörtímabilinu 2026-2030. Málefnasamningur um samstarf meirihlutans var undirritaður kl. 17:30 í dag í húsnæði Orkuveitu Húsavíkur að Hrísmóum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Norðurþings.
Í samningnum er tilgreind hlutverkaskipan í helstu hlutverk, auk þess sem tilgreint er að sveitarstjóri verði faglega ráðinn líkt og á síðasta kjörtímabili. Ákvörðun um sveitarstjóra verður tilkynnt síðar.
Málefnasamningur framboðanna er grundvallaður á stefnuskrám þeirra fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026. Það er meginmarkmið framboðanna að hafa að leiðarljósi breiða sátt og samvinnu þvert á alla flokka í allri vinnu fyrir íbúa í Norðurþingi á vettvangi sveitarstjórnar, íbúum og atvinnulífi í samfélaginu til heilla. Lögð verður sérstök áhersla á aðhald í rekstri, atvinnuuppbyggingu, farsæld og aðstæður barna og ungmenna í störfum meirihlutans.
„Ég setti mér það markmið þegar ég gaf kost á mér til að leiða lista Sjálfstæðisflokksins að flokkurinn yrði í þeirri stöðu að loknum kosningum að geta valið með hverjum við mundum vinna í meirihluta og jafnframt að mynda sterkan meirihluta til að koma okkar málum og góðum málum samstarfsflokka í framkvæmd á komandi kjörtímabili. Kjósendur færðu okkur stóra áskorun með niðurstöðum kosninga í Norðurþingi þar sem framboðin hafa frekar jafnt fylgi og ýmist með einn eða tvo fulltrúa í sveitarstjórn. Samstarf okkar við Framsóknarflokkinn í meirihluta á nýafstöðnu kjörtímabili var farsælt og mikill samhljómur var með málefnaskrám Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í aðdraganda kosninga. Við höfum átt gott samstarf við fulltrúa Samfylkingarinnar í meiri- og minnihluta á undanförnum kjörtímabilum ásamt því að áherslur þeirra á aðstæður barna og ungmenna samræmast okkar áherslum. Óskalistinn kom nýr inn í sveitarstjórn í kosningunum í maí. Þau háðu heiðarlega og fallega kosningabaráttu, með ákalli um betra samtal á milli byggðalaga sveitarfélagsins, sem okkur þykir mikilvægt að bregðast við.
Okkar fyrsta val um tveggja flokka samstarf var ekki í kortunum og við leituðumst því við mynda sem bestan meirihluta m.t.t. málefna og væntinga um árangur í samstarfi, til að mæta óskum kjósenda, en á bakvið framboðin eru 70,9% gildra atkvæða í kosningum í Norðurþingi," sagði Helena Eydís Ingólfsdóttir Oddviti Sjálfstæðisflokksins.
Málefnasamninginn má lesa í heild sinni hér