„Síðasta sveitaballið“ Vonandi skemmtið ykkur vel

02. júní, 2026 - 16:14 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Greifarnir hefja 40 ára afmælistúrinn fyrir norðan
Í sumar fagna Greifarnir 40 ára starfsafmæli með sérstakri tónleikaferð um landið undir yfirskriftinni „Síðasta sveitaballið“.

Það er því vel við hæfi að ferðin hefjist fyrir norðan, þar sem saga sveitarinnar á rætur sínar.

Greifarnir eiga uppruna sinn að rekja til Húsavíkur þar sem Viddi, Bjössi, Jón Ingi og Gunni hófu að spila saman á fyrstu árum níunda áratugarins. Þessir fjórir upprunalegu meðlimir eru enn í hljómsveitinni í dag, fjórum áratugum síðar, sem er afar sjaldgæft í íslenskri tónlistarsögu.

Fyrstu tónleikar túrsins verða:

Freyvangur í Eyjafirði – 5. júní
Skúlagarður í Kelduhverfi – 6. júní

Á efnisskránni verða helstu lög Greifanna frá síðustu fjórum áratugum ásamt fjölmörgum lögum sem flestir Íslendingar kunna, syngja með og tengja við góðar minningar.

Samhliða afmælisárinu hafa Greifarnir einnig sent frá sér nýtt lag, „Endalaust sumar“, sem nú er komið út á Spotify og aðrar helstu streymisveitur.

Miðasala á tónleikana er hafin á Tix.is og jafnframt hefur ný heimasíða sveitarinnar, Greifarnir.is, verið opnuð þar sem finna má upplýsingar um tónleikaferðina, sögu sveitarinnar og nýjustu fréttir.

Greifarnir hlakka til að hefja ferðalagið fyrir norðan og hitta Norðlendinga á fyrstu böllunum í „Síðasta sveitaballinu“.

Gömlu lögin. Gömlu minningarnar.

Og vonandi fullt af nýjum líka.

Forðum daga ...

Slóðin hér fyrir neðan leiðir  ykkur lesendur góðir á nýja lagið  þeirra félaga Endalaust sumar.

https://open.spotify.com/album/7wzyjD0oqPv4e1yvLo6nAX

 

