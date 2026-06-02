Vel heppnað kvennakvöld Þórs og KA

02. júní, 2026 - 14:49 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá kvennakvöldi Þór og KA s.l. laugardagskvöld
Kvennakvöld Þórs og KA fór fram um síðustu helgi og heppnaðist afar vel. Við viljum koma á framfæri innilegum þökkum til allra þeirra kvenna sem mættu og gerðu kvöldið að einstökum viðburði. Með þátttöku ykkar og stuðningi styrktuð þið íþróttakonur félaganna og lögðuð mikilvægt lóð á vogarskálarnar fyrir áframhaldandi uppbyggingu í kvennaíþróttum.

Við viljum jafnframt þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem komu að undirbúningi og framkvæmd kvöldsins. Framlag ykkar, fagmennska og jákvæðni skipta sköpum fyrir viðburði af þessu tagi. Sérstakar þakkir fá kokkarnir okkar þeir Snæbjörn og Magnús Örn fyrir alla sína vinnu.

Að lokum færum við okkar bestu þakkir til styrktaraðila kvöldsins. Rausnarlegur stuðningur ykkar gerir okkur kleift að efla starfið enn frekar og skapa tækifæri fyrir stúlkur og konur í íþróttum hjá Þór og KA.

Við erum afar þakklát fyrir frábært kvöld og hlökkum til að taka á móti gestum á næsta Kvennakvöldi.

Kveðja frá nefndinni

Eva, Linda og María

