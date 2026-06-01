Tveir starfsmenn sem hafa starfað við VMA frá upphafi hætta störfum

Á starfsmannafundi í VMA sl. miðvikudag, síðasta starfsmannafundi skólaársins, var sex starfsmönnum skólans sem láta af störfum nú í vor sérstaklega þakkað fyrir farsæl störf sín við skólann og þeim færðar gjafir á þessum tímamótum.
Tveir af starfsmönnunum, Erna Hildur Gunnarsdóttir enskukennari og Hálfdán Örnólfsson, samfélagsgreina- hagfræði-, tölvugreina- og stærðfræðikennari, hafa starfað við skólann frá upphafi eða frá því að hann var settur á stofn árið 1984.
Hinir fjórir starfsmennirnir sem nú láta af störfum eru Ingimar Árnason kennari vélstjórnar- og raungreina, Jóhann Björgvinsson kennari vélstjórnargreina, Jóhannes Áslaugsson stuðningsfulltrúi og Þorsteinn Krüger samfélagsgreinakennari.
