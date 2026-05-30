ALARK arkitektar hlutu fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar

30. maí, 2026 - 13:37 Margrét Þóra Þórsdóttir
Arkitektastofan ALARK arkitektar hlýtur fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis. Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og fjallaði dómnefnd því um 15 gildar tillögur. Í öðru sæti var tillaga marimo arkitekta, Brúum hjarta Akureyrar og í þriðja sæti var tillaga Teikna - Teiknistofu Arkitekta, Vallartorg.

Tilgangur samkeppninnar var að kalla eftir spennandi landslagshönnun og arkitektúr fyrir svæðið, auk þess að fá fram raunhæfa tillögu að miðbæjarumhverfi sem væri eftirsóknarvert til búsetu og lifandi vettvangur fyrir fjölbreytta starfsemi í hjarta Akureyrarbæjar.

Við mat á tillögum lagði dómnefnd meðal annars áherslu á heildaryfirbragð, notagildi og vandaðan arkitektúr bygginga og útisvæða, með hliðsjón af staðaranda og veðurfarsskilyrðum.

Feðgarnir Óli Geir og Kristján frá Arkitektastofunni ALARK arkitektar.

Einnig var horft til þess að uppbygging miðsvæðisins styrkti núverandi innviði bæjarins og tengdi hverfahluta betur saman. Þá var lögð áhersla á aðgengis-, umferðar- og öryggismál, tengingar við stígakerfi Akureyrarbæjar, sögu Akureyrarvallar og kennileiti svæðisins, svo sem klappir og gróður.

Dómnefnd lagði jafnframt áherslu á umhverfissjónarmið og sjálfbærni við hönnun og efnisval, auk þess sem tillögur skyldu vinna með og draga úr áhrifum Glerárgötu.

Akureyrarvöllur heildstæð og sannfærandi tillaga

Vinningstillagan, Akureyrarvöllur, er að mati dómnefndar heildstæð og sannfærandi tillaga sem skapar eftirsóknarvert miðbæjarsvæði og gott búsetuumhverfi. Tillagan vinnur vel með staðaranda og sögu svæðisins, styrkir tengingar við nærliggjandi hverfi og endurvekur Akureyrarvöll sem lifandi samkomustað.

„Helsti styrkur tillögunnar felst í skýrri heildarsýn og raunhæfri nálgun á þróun svæðisins. Að mati dómnefndar myndast gott samspil milli miðbæjar og norðursvæða þannig að til verður skýr tengipunktur. Sterk landslagshönnun og sögulegar skírskotanir eru bæði aðlaðandi og raunhæfar í rekstri með eðlilegu viðhaldi,“ segir í dómnefndaráliti.

Miðlægur samkomustaður bæjarbúa

Meginmarkmið tillögunnar er að skapa eftirsóknarvert, grænt og lifandi miðbæjarsvæði á Akureyri sem tengir saman suður- og norðurhluta bæjarins (frá Ráðhústorgi til Glerártorgs) með blandaðri

byggð, verslun og þjónustu. Svæðið á að vera suðupottur atvinnulífs og miðlægur samkomustaður bæjarbúa segir í samkeppnistillögu Alark.

Einnig kemur fram að lögð er áhersla á að endurvekja svæðið sem samkomustað. Áhorfendastúkan og brekkurnar fá að halda sér og fyrrum hlaupabraut verður endurvakin að hluta. Hún mun nýtast sem hluti af stofnstígakerfi Akureyrar og tengja miðbæinn og Glerártorg saman. Á veturna er jafnframt gert ráð fyrir mögulegu skautasvæði til að auka samveru og útivist.

Svæðið mun skiptast upp í almennt útivistarsvæði og hóflega íbúðabyggð í samræmi við aðalskipulag. Gert er ráð fyrir tveimur húsaklösum, Austurklasa og Vesturklasa, sem ramma inn þetta græna hjarta bæjarins.

65 til 70 íbúðir

Heildarfjöldi íbúða á skipulagssvæðinu er áætlaður allt að 65-70 talsins. Í Austur og Vesturklasa verða á bilinu 50 til 55 íbúðir. Fjöldi íbúða í tvíbýlis/fjórbýlishúsum við Smáragötu og Hólabraut er 12 talsins og þá er gert ráð fyrir þremur einbýlishúsum við Brekkugötu Mögulegt er að bæta við 3 einbýlishúsalóðum við Brekkugötu.

 Hér er horft á nýja svæðið frá Glerárgötu.

