Að gefnu tilefni - Bara matarleifar í græna pokann

Ástæða er til að minna íbúa á að einungis matarleifar eiga að fara í grænu pokana í tvískiptu tunnuna.
Samkvæmt Kristjáni Ólafssyni, frau tunnuna.mkvæmdastjóra Moltu, hefur aukist að alls kyns óæskilegur úrgangur berist með matarleifunum, sem veldur vandræðum í vinnslu.
„Flestir standa sig mjög vel en við erum að fá meira af almennu rusli og öðrum hlutum sem eiga alls ekki heima í matarleifunum. Þetta gerir vinnsluna erfiðari, eykur urðun og getur skemmt búnaðinn. Við erum að fá plast, gler, skó og jafnvel hluta úr bílvélum. Garðaúrgangur, greinar, tré og afskorin blóm eiga heldur ekki heima þar, því slíkt getur skemmt vinnslubúnaðinn hjá okkur. Einstaka óhreint eldhúsrúllubréf sleppur en alls ekki heilu rúllurnar af eldhúspappír,“ segir Kristján.
Matarleifarnar eru unnar hjá Moltu þar sem þeim er breytt í moltu sem nýtist meðal annars til landgræðslu, í garða bæjarbúa og til jarðvegsbóta í sveitum. Íbúar geta nálgast ókeypis moltu á gamla brennusvæðinu við Hlíðarfjallsveg. „Því betur sem við flokkum, því betur nýtist úrgangurinn og því minna þarf að urða,“ segir Kristján að lokum.
Á vef Moltu má sjá leiðbeiningar um flokkun.