Klassísk krufning Edelsteins og Vogler -Tónleikar í Menningarhúsinu Bergi í kvöld

28. maí, 2026 - 12:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Frá tónleikum þeirra Erlu Dóru og Alexanders Smára myndir aðsendar
Frá tónleikum þeirra Erlu Dóru og Alexanders Smára myndir aðsendar

Nú í maí hafa Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran haldið saman þrenna aðeins öðruvísi ljóðatónleika. Tónleikarnir voru haldnir í Ljósavatnskirkju, skólahúsinu á Kópaskeri í samstarfi við Flygilvini og í gamla skólanum á Bakkafirði í samstarfi við FarNorth Iceland. Síðustu tónlekarnir verða í kvöld, 28. maí kl. 20 í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík

Alexander og Erla Dóra eru bæði af þýsk-íslenskum ættum og á tónleikunum flytja þau blöndu þýskra og íslenskra söngljóða. Tónleikarnir eru klassískir, en einnig óklassískir að því leiti að talað mál skipar óvenju veigamikinn sess á tónleikunum, þar sem tónlistarmennirnir kryfja hvað það er við lögin sem heillar þau persónulega og deila því með áheyrendum - auk þess að flytja þau.

Yndislegar móttökur

„Tónleikarnir hafa gengið vel og tónleikagestir hingað til látið mjög vel að þessu óhefðbundna tónleikaformi. Margir hafa sagst njóta flutningsins betur eftir að hafa fengið smá innsýn í hvert verk og þær tilfinningar sem flytjendur bera til þess“, segir Erla Dóra. „Móttökurnar á öllum stöðunum hafa líka verið alveg yndislegar, með nýstilltum flyglum og svo mikilli jákvæðni og þakklæti. Það er alveg frábært að hafa fengið styrki, bæði frá Uppbyggingarsjóði SSNE og menningar- og viðurkenningarsjóði KEA, til að geta farið með tónleikana á fámennari staði, þar sem innkoma ein og sér myndi aldrei bera svoleiðis verkefni“.

Erla og Alexander hlakka til að flytja dagskránna einu sitt í enn. Veitingahúsið Hólinn býður upp á kaffi og með því þannig að getir geta notið veitinga meðan á tónleikum stendur. „Það er einmitt afslappað andrúmsloft sem við viljum ná fram,“ segir hún. 

Til baka

Nýjast

  • Klassísk krufning Edelsteins og Vogler -Tónleikar í Menningarhúsinu Bergi í kvöld

    • 28.05.2026
    Nú í maí hafa Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran haldið saman þrenna aðeins öðruvísi ljóðatónleika. Tónleikarnir voru haldnir í Ljósavatnskirkju, skólahúsinu á Kópaskeri í samstarfi við Flygilvini og í gamla skólanum á Bakkafirði í samstarfi við FarNorth Iceland. Síðustu tónlekarnir verða í kvöld, 28. maí kl. 20 í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík

  • Bregðast þarf við alvarlegri stöðu á Kristnesspítala sem fyrst

    • 28.05.2026
    Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir frá á samfélagsmiðlum fundi sem hann átti i gær ásamt Ingvari Þóroddssyni og Sigurjóni  Þórðarssyni þingmönnum úr Norðausturkjördæmi sem sæti eiga í  fjárlaganefnd með Gunnari Líndal verkefnastjóra á sviði rekstrar og klínískrar stoðþjónustu SAk  og Erlu Erlu Björnsdóttir settum forstjóra SAk  um þá grafalvarlegu stöðu er nú uppi í tengslum við húsnæðismál Kristnesspítala. 

  • Heimir Tómasson vélstjóri lætur af störfum hjá Samherja eftir rúm 40 ár

    • 28.05.2026
    Heimir hefur starfað fyrir eða með Vilhelm og Baldvin Þorsteinssonum og afkomendum þeirra á sjó og landi nánast samfellt frá 1964. Fyrst hjá Útgerðarfélagi Akureyringa, nokkur ár á Súlunni EA og síðan samfellt hjá ÚA og Samherja frá 1975, þar af síðustu 25 árin í landi.

  • Nú hvessir í Hofi

    • 27.05.2026
    Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömru

  • ,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

    • 27.05.2026
    Þessa línu hér í fyrirsögn  þekkja eflaust  einhverjir lesendur,  en hinum til glöggvunar  skal frá þvi sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsældra.

  • Kínverski sendiherrann á Íslandi heimsótti Þingeyjarsveit

    • 27.05.2026
    Kínverski sendiherrann á Íslandi, He Rulong, heimsótti Þingeyjarsveit fyrir skömmu ásamt föruneyti. Tilefni ferðarinnar var að skoða norðurslóðarannsóknarstöðina Arctic Observatory á Kárhóli. „Í leiðinni óskaði sendiherrann eftir að hitta fulltrúa sveitarstjórnar og nærsamfélagsins til þess að ræða hvaða sýn heimafólk hefði á starfsemina, en framtíðarsýnin er að opna gestastofu í húsinu,“ segir Arnór Benónýsson sveitarstjórnarfulltrúi, en hann, Margrét Hólm Valsdóttir og Knútur Emil Jónasson áttu fund með hópnum.

  • Björnis dagurinn 2026

    • 27.05.2026
    Árlega heimsækir Slökkvilið Akureyrar elstu börnin í leikskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu til þess að fræða börnin um eldvarnir. Í heimsóknunum nýtur Slökkviliðið aðstoðar Björnis brunabangsa sem er ættaður frá Noregi . Börnin fá fræðslu um eldvarnir og fá að kynnast starfi slökkviliðsmanna og búnaðinum sem þeir nota í starfi sínu. Í heimsóknunum á leikskólana fá börnin bók um Björnis brunabangsa, en í henni eru meðal annars þrautir, verkefni og fræðsla um eldvarnir.

  • Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

    • 27.05.2026
    Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.

  • Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

    • 27.05.2026
    Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.
Sjá meira