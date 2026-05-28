Klassísk krufning Edelsteins og Vogler -Tónleikar í Menningarhúsinu Bergi í kvöld

Nú í maí hafa Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran haldið saman þrenna aðeins öðruvísi ljóðatónleika. Tónleikarnir voru haldnir í Ljósavatnskirkju, skólahúsinu á Kópaskeri í samstarfi við Flygilvini og í gamla skólanum á Bakkafirði í samstarfi við FarNorth Iceland. Síðustu tónlekarnir verða í kvöld, 28. maí kl. 20 í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík
Alexander og Erla Dóra eru bæði af þýsk-íslenskum ættum og á tónleikunum flytja þau blöndu þýskra og íslenskra söngljóða. Tónleikarnir eru klassískir, en einnig óklassískir að því leiti að talað mál skipar óvenju veigamikinn sess á tónleikunum, þar sem tónlistarmennirnir kryfja hvað það er við lögin sem heillar þau persónulega og deila því með áheyrendum - auk þess að flytja þau.
Yndislegar móttökur
„Tónleikarnir hafa gengið vel og tónleikagestir hingað til látið mjög vel að þessu óhefðbundna tónleikaformi. Margir hafa sagst njóta flutningsins betur eftir að hafa fengið smá innsýn í hvert verk og þær tilfinningar sem flytjendur bera til þess“, segir Erla Dóra. „Móttökurnar á öllum stöðunum hafa líka verið alveg yndislegar, með nýstilltum flyglum og svo mikilli jákvæðni og þakklæti. Það er alveg frábært að hafa fengið styrki, bæði frá Uppbyggingarsjóði SSNE og menningar- og viðurkenningarsjóði KEA, til að geta farið með tónleikana á fámennari staði, þar sem innkoma ein og sér myndi aldrei bera svoleiðis verkefni“.
Erla og Alexander hlakka til að flytja dagskránna einu sitt í enn. Veitingahúsið Hólinn býður upp á kaffi og með því þannig að getir geta notið veitinga meðan á tónleikum stendur. „Það er einmitt afslappað andrúmsloft sem við viljum ná fram,“ segir hún.