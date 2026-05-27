Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

Úthlutunin úr samfélagssjóði OH nam 3.500.000 kr.
Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.
Á 278. fundi Orkuveitu Húsavíkur sem haldin var 26.maí, samþykkti stjórnin úthlutun úr samfélagssjóði að upphæð 3.500.000 kr.
Eftirfarandi aðilar hlutu styrk:
- Tónlistarfélag Húsavíkur - 250.000 kr.
- UMF Austri Raufarhöfn - 350.000 kr.
- Bocciadeildin á Húsavík - 400.000 kr.
- Hjólafélag Húsavík - 200.000 kr.
- Hraðið, Hönnunarþing - 500.000 kr.
- Inga Björg Brynjúlfsdóttir, Landsliðsverkefni - 250.000 kr.
- Áhugafólk um sauna klefa, Húsavík - 700.000 kr.
- Framfarafélag Öxarfjarðar - 250.000 kr.
- Kvenfélagið Stjarnan, Körfuboltavöllur Kópaskeri - 250.000 kr.
- Harmonikkuleiksýning, barnamenningar verkefni Raufarhöfn - 100.000 kr.
- Urðarbrunnur, örnefnaskráning - 250.000 kr
Frá þessu segir á heimasíðu Norðurþings