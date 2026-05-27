Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

27. maí, 2026 - 14:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Úthlutunin úr samfélagssjóði OH nam 3.500.000 kr.
Úthlutunin úr samfélagssjóði OH nam 3.500.000 kr.
Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.

Á 278. fundi Orkuveitu Húsavíkur sem haldin var 26.maí, samþykkti stjórnin úthlutun úr samfélagssjóði að upphæð 3.500.000 kr.

Eftirfarandi aðilar hlutu styrk:

- Tónlistarfélag Húsavíkur - 250.000 kr.
- UMF Austri Raufarhöfn - 350.000 kr.
- Bocciadeildin á Húsavík - 400.000 kr.
- Hjólafélag Húsavík - 200.000 kr.
- Hraðið, Hönnunarþing - 500.000 kr.
- Inga Björg Brynjúlfsdóttir, Landsliðsverkefni - 250.000 kr.
- Áhugafólk um sauna klefa, Húsavík - 700.000 kr.
- Framfarafélag Öxarfjarðar - 250.000 kr.
- Kvenfélagið Stjarnan, Körfuboltavöllur Kópaskeri - 250.000 kr.
- Harmonikkuleiksýning, barnamenningar verkefni Raufarhöfn - 100.000 kr.
- Urðarbrunnur, örnefnaskráning - 250.000 kr
 
Frá þessu segir á heimasíðu Norðurþings
Til baka

Nýjast

  • Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

    • 27.05.2026
    Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.

  • Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

    • 27.05.2026
    Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.

  • Grænfánaskólar í Hörgársveit

    • 27.05.2026
    Heilsuleikskólinn Álfasteinn og Þelamerkurskóli hlutu á dögunum viðurkenningu Landverndar fyrir öflugt umhverfisstarf þegar Grænfáninn var afhentur skólunum við hátíðlega athöfn.

  • Full­veldi, upp­lýst um­ræða og á­byrg á­kvörðun

    • 27.05.2026
    Komandi þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandið er eitt stærsta pólitíska álitaefni sem Alþingi hefur tekist á við um langt skeið. Atkvæðagreiðslan snýst ekki aðeins um stjórnmál eða aukið alþjóðasamstarf heldur um framtíðarsýn þjóðarinnar, fullveldi Íslands og hvernig við viljum að ákvarðanir um landið okkar séu teknar til framtíðar.

  • Arkitektastofan ALARK arkitektar hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis

    • 26.05.2026
    Arkitektastofan ALARK arkitektar hlaut fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni Akureyrarbæjar um skipulag Akureyrarvallar og nærliggjandi svæðis. Alls bárust 16 tillögur, þar af 15 gildar, í samkeppnina sem haldin var í samstarfi við Arkitektafélag Íslands.

  • Viltu metta marga þann 17da júni?

    • 26.05.2026
    Hátíðarhöld á þjóðhátíðardeginum fara fram í Lystigarðinum á Akureyri og á MA-túninu líkt og undanfarin ár. Á svæðinu verður fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna og skátarnir halda meðal annars uppi fjörinu á túninu með alls kyns skemmtun og leiktækjum.

  • HSN - Uppbygging og aukin þjónusta þrátt fyrir krefjandi rekstur

    • 26.05.2026
    Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN), sem fram fór í Hofi á Akureyri þann 20. maí 2026, voru kynntar niðurstöður rekstrarársins 2025. Ljóst er að heilbrigðisþjónusta á Norðurlandi stendur á mikilvægum tímamótum þar sem uppbygging, aukin þjónusta og skipulagsbreytingar hafa verið í forgrunni, þrátt fyrir krefjandi rekstrarumhverfi. HSN þjónustar rúmlega 38 þúsund íbúa frá Blönduósi til Þórshafnar og rekur 17 starfsstöðvar með alls 502 stöðugildi.

  • Vinningstillaga um skipulag Akureyrarvallar kynnt í dag

    • 26.05.2026
    Vinningstillagan í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis verður tilkynnt við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi í dag og hefst kl 17.

  • Sýning ársins 2026 í Menningarhúsi í Sigurhæðum

    • 26.05.2026
    Laugardaginn 30. maí kl 13-17 opnar sýning ársins 2026 í Flóru Menningarhúsi í Sigurhæðum á Akureyri.
Sjá meira