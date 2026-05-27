Grænfánaskólar í Hörgársveit

27. maí, 2026 - 09:51 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Guðrún Schmidt, fulltrúi Landverndar, afhenti fánann og flutti erindi fyrir börn, starfsfólk og aðra gesti hátíðarinnar Myndir Hörgársveit

Heilsuleikskólinn Álfasteinn og Þelamerkurskóli hlutu á dögunum viðurkenningu Landverndar fyrir öflugt umhverfisstarf þegar Grænfáninn var afhentur skólunum við hátíðlega athöfn.

Heilsuleikskólinn Álfasteinn fékk Grænfánann afhentan í 9. sinn þann 21. maí á vorhátíð leikskólans. Guðrún Schmidt, fulltrúi Landverndar, afhenti fánann og flutti erindi fyrir börn, starfsfólk og aðra gesti hátíðarinnar. Undanfarið tímabil var unnið með þema átthagar og landslag. Sérstaklega var verið að læra um nærumhverfi og samfélag og hvaðan maturinn kemur.

Þelamerkurskóli fékk Grænfánann afhentan í 5. sinn þann 10. apríl þar sem umhverfisráð skólans tók við fánanum þar sem þær Sigurlaug Arnardóttir og Borghildur Gunnarsdóttir frá Landvernd afhentu þeim hann. Undanfarið tímabil unnu nemendur með þemun vatn, neysla og hringrásarhagkerfi

Grænfáninn er alþjóðleg umhverfisviðurkenning sem staðfestir góðan ásetning og markvisst starf í þágu umhverfismála og sjálfbærni.

Í Grænfánaverkefninu vinna skólar eftir ákveðnu þema á hverju ári þar sem lögð er áhersla á þátttöku nemenda og starfsfólks í umhverfisvernd og sjálfbærum starfsháttum. Verkefnið stuðlar að aukinni vitund um náttúru, umhverfi og ábyrgð gagnvart samfélaginu.

Það er mikið gleðiefni að skólastarf í Hörgársveit skuli áfram bera þess skýr merki að umhverfismennt og sjálfbærni séu höfð að leiðarljósi í daglegu starfi.

Hér má lesa allt um Grænfánann á heimasíðu hans:
https://graenfaninn.is/

