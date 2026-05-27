Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.
Á efnisskránni er fjölbreytt tónlist fyrir klassískan gítar, allt frá barokktímabilinu til nútímaverka. Þar má meðal annars heyra gavottu og menúetta úr lútu-svítu eftir J.S. Bach, spænska gítartónlist, Cavatina eftir Stanley Myers, Tango en Skaï og hinn sívinsæla tangó La Cumparsita. Þá flytur Loo Sim einnig nokkur íslensk þjóðlög.
Loo Sim Ying útskrifaðist frá Malaysia Institute of Arts og hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir leik sinn.
Hann hefur lokið bæði Associate og Licentiate Diplomas in Music Performance frá Trinity College London með hæstu einkunn og hlaut einnig Trinity College London Award of Excellence fyrir framúrskarandi árangur.
Loo Sim Ying hefur komið fram á tónleikum og listahátíðum í Malasíu, Singapúr, Indónesíu og á Íslandi, meðal annars á Trinity Guildhall Awards Concert, Bel Canto tónleikaröðinni í Selangor/Kuala Lumpur, JB Arts Festival, Alliance Française de Singapour og The Arts House.