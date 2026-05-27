Björnis dagurinn 2026

27. maí, 2026 - 16:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Árlega heimsækir Slökkvilið Akureyrar elstu börnin í leikskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu til þess að fræða börnin um eldvarnir. Í heimsóknunum nýtur Slökkviliðið aðstoðar Björnis brunabangsa sem er ættaður frá Noregi . Börnin fá fræðslu um eldvarnir og fá að kynnast starfi slökkviliðsmanna og búnaðinum sem þeir nota í starfi sínu. Í heimsóknunum á leikskólana fá börnin bók um Björnis brunabangsa, en í henni eru meðal annars þrautir, verkefni og fræðsla um eldvarnir.

Þriðjudaginn 12. maí síðast liðinn var haldin útskriftarhátíð fyrir börnin úr elstu deildum leikskólanna sem þakklætisvott frá Slökkviliðinu fyrir þá góðu vinnu sem þau hafa sinnt í brunavörnum í leikskólunum í vetur. Þá voru leikskólarnir sóttir á rútum og boðið í heimsókn á Slökkvistöðina þar sem þau glímdu meðal annars við þrautabraut, fengu að æfa sig á brunaslöngunum og prófa reykköfun.

Í ár kom Björnis brunabangsi sjálfur í heimsókn og tók myndir með börnunum og að sjálfsögðu var brunadansinn stíginn. Að lokum var svo öllum boðið upp á grillaðar pylsur og safa.

Um 350 börn mættu á Slökkvistöðina og áttu með okkur frábæran dag.

Frá þessu segir á heimasíðu slökkviliðsins.

