Viltu metta marga þann 17da júni?

Hátíðarhöld á þjóðhátíðardeginum fara fram í Lystigarðinum á Akureyri og á MA-túninu líkt og undanfarin ár. Á svæðinu verður fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna og skátarnir halda meðal annars uppi fjörinu á túninu með alls kyns skemmtun og leiktækjum.
Nú er leitað eftir matarvögnum til að skapa líflega og fjölbreytta matarupplifun fyrir gesti.
Þátttaka matarvagna er án endurgjalds og aðgengi að rafmagni verður á svæðinu.
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband með því að senda tölvupóst á info@visitakureyri.is.
Þetta segir i tilkynningu frá Akureyrarbæ