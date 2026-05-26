HSN - Uppbygging og aukin þjónusta þrátt fyrir krefjandi rekstur

Jón Helgi Björnsson, forstjóri HSN í pontu mynd HSN
Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN), sem fram fór í Hofi á Akureyri þann 20. maí 2026, voru kynntar niðurstöður rekstrarársins 2025. Ljóst er að heilbrigðisþjónusta á Norðurlandi stendur á mikilvægum tímamótum þar sem uppbygging, aukin þjónusta og skipulagsbreytingar hafa verið í forgrunni, þrátt fyrir krefjandi rekstrarumhverfi. HSN þjónustar rúmlega 38 þúsund íbúa frá Blönduósi til Þórshafnar og rekur 17 starfsstöðvar með alls 502 stöðugildi.
Helstu niðurstöður ársins 2025
- Rekstrarhalli nam 303 milljónum króna, sem skýrist að mestu af nýjum kjara- og stofnanasamningum auk aukins leigukostnaðar vegna nýrrar aðstöðu í Sunnuhlíð, en sá kostnaður hefur ekki enn verið að fullu fjármagnaður.
- Uppbygging þjónustu hélt áfram, meðal annars með yfirtöku hjúkrunarheimilisins Sæborgar á Skagaströnd.. HSN rekur nú yfir 200 hjúkrunar- og sjúkrarými á Norðurlandi og er undirbúningur nýs hjúkrunarheimilis í Norðurþingi hafinn þar sem 60rými verða í boði.
- Skipulagsbreytingar hafa skilað árangri. Sameining heilsugæslu á Dalvík og í Fjallabyggð hefur eflt mönnun og aukið stöðugleika, auk þess sem ákveðið var að fresta byggingu annarrar heilsugæslustöðvar á Akureyri þar sem nýtt verklag og teymisvinna hafa reynst vel.
- Eftirspurn eftir þjónustu heldur áfram að aukast, sérstaklega innan heilsugæslu og sálfélagslegrar þjónustu. Ný verkefni á borð við geðheilsuteymi barna og Akureyrarklíníkina hafa mætt mikilli þörf en vel hefur gengið að manna stöður.
- Starfsánægja jókst verulega á árinu. Í könnuninni Stofnun ársins hækkaði HSN úr 3,76 í 4,15 milli ára. Verkefni eins og Vellíðan á vinnustað hafa stuðlað að bættri líðan starfsfólks, samhliða aukinni ánægju skjólstæðinga þar sem yfir 90% þátttakenda í þjónustukönnun lýstu yfir ánægju með þjónustuna.
- Nýsköpun og stafrænar lausnir eru sífellt stærri þáttur í starfseminni. Þátttaka í þróunarverkefnum, tilnefningar til nýsköpunarverðlauna og styrkir á sviði fjarheilbrigðisþjónustu og gervigreindar undirstrika framsækni HSN.
- Gjafir og styrkir námu um 40 milljónum króna á árinu og hafa skipt miklu máli fyrir starfsemina.
„HSN hefur búið við langvarandi rekstrarhalla sem að stórum hluta má rekja til ófjármagnaðra kjara- og stofnanasamninga og nú einnig aukins leigukostnaðar vegna nýrrar aðstöðu í Sunnuhlíð,“ segir Jón Helgi Björnsson, forstjóri HSN. „Þrátt fyrir það hefur tekist að halda áfram uppbyggingu þjónustunnar með skýrri framtíðarsýn að leiðarljósi. Með skipulagsbreytingum, öflugri teymisvinnu og aukinni notkun stafrænna lausna höfum við styrkt grunn þjónustunnar og skapað betri forsendur til framtíðar. Árið 2025 var krefjandi, en jafnframt mjög lærdómsríkt og árangursríkt á mörgum sviðum.“
Ársskýrsla HSN fyrir starfsárið 2025 er aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar.