Arkitektastofan ALARK arkitektar hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis

Arkitektastofan ALARK arkitektar hlaut fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni Akureyrarbæjar um skipulag Akureyrarvallar og nærliggjandi svæðis. Alls bárust 16 tillögur, þar af 15 gildar, í samkeppnina sem haldin var í samstarfi við Arkitektafélag Íslands.
Markmið samkeppninnar var að kalla fram metnaðarfullar og raunhæfar hugmyndir að nýju miðbæjarumhverfi með sterkri landslagshönnun, vönduðum arkitektúr og lifandi umgjörð fyrir búsetu og fjölbreytta starfsemi í hjarta bæjarins. Einnig var horft til þess að uppbygging miðsvæðisins styrkti núverandi innviði bæjarins og tengdi hverfahluta betur saman. Þá var lögð áhersla á aðgengis-, umferðar- og öryggismál, tengingar við stígakerfi Akureyrarbæjar, sögu Akureyrarvallar og kennileiti svæðisins, svo sem klappir og gróður.
Dómnefnd lagði jafnframt áherslu á umhverfissjónarmið og sjálfbærni við hönnun og efnisval, auk þess sem tillögur skyldu vinna með og draga úr áhrifum Glerárgötu.
Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar Akureyrar og formaður skipulagsráðs, formaður dómnefndar
Vinningstillagan, Akureyrarvöllur, þótti samkvæmt dómnefnd heildstæð, sannfærandi og vel unnin. Sérstaklega var horft til þess hvernig tillagan vinnur með staðaranda og sögu svæðisins, styrkir tengsl við nærliggjandi hverfi og endurvekur Akureyrarvöll sem lifandi samkomustað.
Í öðru sæti varð tillagan Brúum hjarta Akureyrar eftir Marimo arkitekta og í þriðja sæti Vallartorg eftir Teikna – Teiknistofu Arkitekta.
Í Vikublaðinu sem kemur út n.k fimmtudag verður ítarleg umfjöllun um málið