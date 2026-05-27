Kínverski sendiherrann á Íslandi heimsótti Þingeyjarsveit

27. maí, 2026 - 16:57 Margrét Þóra Þórsdóttir
Frá heimsókn kínverska sendiherrans Mynd thingeyjarsveit.is
Kínverski sendiherrann á Íslandi, He Rulong, heimsótti Þingeyjarsveit fyrir skömmu ásamt föruneyti. Tilefni ferðarinnar var að skoða norðurslóðarannsóknarstöðina Arctic Observatory á Kárhóli. „Í leiðinni óskaði sendiherrann eftir að hitta fulltrúa sveitarstjórnar og nærsamfélagsins til þess að ræða hvaða sýn heimafólk hefði á starfsemina, en framtíðarsýnin er að opna gestastofu í húsinu,“ segir Arnór Benónýsson sveitarstjórnarfulltrúi, en hann, Margrét Hólm Valsdóttir og Knútur Emil Jónasson áttu fund með hópnum.

Á þessu ári hafa staðið yfir framkvæmdir á svæðinu, en þeim lýkur í júní og næsta skref verður þá að útbúa gestastofuna. Arnór segir að hugmyndin sé að vera með sýningu fyrir gesti um norðurljós, starfsemi rannsóknarstöðvarinnar og norðurslóðir. Stefnt sé að því að gestastofan verði tilbúin á næstu 2-3 árum.

„Tilgangur stöðvarinnar er í raun tvenns konar,“ segir Arnór. „Annars vegar að auka norðurslóðarannsóknir hér á svæðinu með þáttöku alþjóðavísindasamfélagsins og svo að geta boðið gestum til fræðslu þegar gestastofan verður tilbúin. Við sjáum fyrir okkur að hér yrði einnig áhugaverður og vinsæll staður fyrir ferðamenn að stoppa, sem eru forvitnir um norðurljós og lífið við heimskautsbaug.“

Viðvera vísindamanna hefur verið lítil undanfarin ár, Covid faraldurinn og alþjóðastjórnmál settu strik í reikninginn, en Arnór segir að vísindamenn komi á staðinn með reglubundnum hætti. 

