Nú hvessir í Hofi

27. maí, 2026 - 17:25 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Nú hvessir í Hofi

Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömrum á morgun, fimmtudag klukkan 20. Lagavalið er fjölbreytt og skemmtilegt, allt frá íslenskum lögum, nýjum og gömlum, til erlendra rokkslagara.

Sönghópurinn Rok var stofnaður sumarið 2020 eftir að Jónína Björt Gunnarsdóttir hafði samband við hóp af fólki sem hafði áður sungið reglulega saman, og óskaði eftir röddum í uppsetningu á Hárinu sem hún stefndi á að setja upp í janúar 2021. Fór það þó svo að fyrsta verkefni hópsins voru Norðurljósatónleikar í Hofi í desember 2021. Síðan þá hefur hópurinn reglulega komið fram bæði í eigin verkefnum sem og með öðrum.

 Fjölbreytt verkefni

Jón Ágúst Eyjólfsson er meðlimur sönghópsins en hann segir að verkefni sönghópsins hafi verið mörg og fjölbreytt í gegn um tíðina og það sé alltaf jafn gefandi.

„Í apríl 2022 var Hárið loks sett upp og sá hópurinn um raddir auk þess að taka að sér smávægileg leik- og dans hlutverk. Í desember sama ár tók hópurinn þátt í Jólaljósum og Lopasokkum, en stjórnandi kórsins, Jónína Björt, stóð fyrir þeim tónleikum og hafa þeir verið árviss viðburður í Hofi allar götur síðan,“ segir Jón Ágúst en Sönghópurinn Rok hefur verið með á þeim öllum.

Hópurinn hlaut styrk frá Verðandi til að halda eigin tónleika í Hamraborgarsalnum í Hofi sem og hann gerði í maí 2023. „Þar fluttu meðlimir þekkta rokk slagara við góðar undirtektir. Ári síðar hélt hópurinn tónleika í Glerárkirkju þar sem ákveðið var að hafa stemninguna ögn lágstemmdari en í Hofi. Síðastliðið vor tók hópurinn þátt í ,,Teiknimyndalögin okkar” , tónleikasýningu sem Jónína Björt setti upp og flutt voru mörg af vinsælustu lögum teiknimyndasögunnar. Í nóvember 2025 tók hópurinn svo þátt í sínu stærsta verkefni þegar hann sá um raddir í 30 ára afmælisveislu Rokklands, Rokkland 30 ára, í Hofi ásamt Todmobile og Sinfóníu Norðurlands auk fjölda listamanna,“ segir Jón Ágúst enn fremur og bætir við að nú sé komin tími á að endurtaka leikinn og halda eigin tónleika. Sumarkvöld með sönghópnum Rok, í Hömrum (litla salnum) í Hofi í kvöld.

Skemmta sér og öðrum

Þá segir Jón Ágúst að meðlimir sönghópsins séu á öllum aldri, með mismunandi bakgrunn og á ýmsa vegu ólíkir einstaklingar. „Saman hafa þeir myndað skemmtilega heild og hafa það eina markmið að skemmta sér og öðrum. Stjórnandi er eins og áður Jónína Björt Gunnarsdóttir, leik- og söngkona, sem hefur sett svip sinn á menningarlíf Norðlendinga undanfarin ár og sett upp sína eigin viðburði stóra sem smáa auk þess að leika og syngja í uppsetningum MAK í Samkomuhúsinu ásamt ýmsu fleiru,“ segir Jón Ágúst.

Á tónleikunum verður fjögurra manna hljómsveit skipuð þeim Stefáni Gunnarssyni, bassa, Valgarði Óla Ómarssyni, trommur, Hallgrími Jónasi Ómarssyni, gítar og Eyþóri Alexander Hallssyni, píanó.

Til baka

Nýjast

  • Nú hvessir í Hofi

    • 27.05.2026
    Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömru

  • ,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

    • 27.05.2026
    Þessa línu hér í fyrirsögn  þekkja eflaust  einhverjir lesendur,  en hinum til glöggvunar  skal frá þvi sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsældra.

  • Kínverski sendiherrann á Íslandi heimsótti Þingeyjarsveit

    • 27.05.2026
    Kínverski sendiherrann á Íslandi, He Rulong, heimsótti Þingeyjarsveit fyrir skömmu ásamt föruneyti. Tilefni ferðarinnar var að skoða norðurslóðarannsóknarstöðina Arctic Observatory á Kárhóli. „Í leiðinni óskaði sendiherrann eftir að hitta fulltrúa sveitarstjórnar og nærsamfélagsins til þess að ræða hvaða sýn heimafólk hefði á starfsemina, en framtíðarsýnin er að opna gestastofu í húsinu,“ segir Arnór Benónýsson sveitarstjórnarfulltrúi, en hann, Margrét Hólm Valsdóttir og Knútur Emil Jónasson áttu fund með hópnum.

  • Björnis dagurinn 2026

    • 27.05.2026
    Árlega heimsækir Slökkvilið Akureyrar elstu börnin í leikskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu til þess að fræða börnin um eldvarnir. Í heimsóknunum nýtur Slökkviliðið aðstoðar Björnis brunabangsa sem er ættaður frá Noregi . Börnin fá fræðslu um eldvarnir og fá að kynnast starfi slökkviliðsmanna og búnaðinum sem þeir nota í starfi sínu. Í heimsóknunum á leikskólana fá börnin bók um Björnis brunabangsa, en í henni eru meðal annars þrautir, verkefni og fræðsla um eldvarnir.

  • Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

    • 27.05.2026
    Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.

  • Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

    • 27.05.2026
    Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.

  • Grænfánaskólar í Hörgársveit

    • 27.05.2026
    Heilsuleikskólinn Álfasteinn og Þelamerkurskóli hlutu á dögunum viðurkenningu Landverndar fyrir öflugt umhverfisstarf þegar Grænfáninn var afhentur skólunum við hátíðlega athöfn.

  • Full­veldi, upp­lýst um­ræða og á­byrg á­kvörðun

    • 27.05.2026
    Komandi þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandið er eitt stærsta pólitíska álitaefni sem Alþingi hefur tekist á við um langt skeið. Atkvæðagreiðslan snýst ekki aðeins um stjórnmál eða aukið alþjóðasamstarf heldur um framtíðarsýn þjóðarinnar, fullveldi Íslands og hvernig við viljum að ákvarðanir um landið okkar séu teknar til framtíðar.

  • Arkitektastofan ALARK arkitektar hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis

    • 26.05.2026
    Arkitektastofan ALARK arkitektar hlaut fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni Akureyrarbæjar um skipulag Akureyrarvallar og nærliggjandi svæðis. Alls bárust 16 tillögur, þar af 15 gildar, í samkeppnina sem haldin var í samstarfi við Arkitektafélag Íslands.
Sjá meira