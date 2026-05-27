Nú hvessir í Hofi

Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömrum á morgun, fimmtudag klukkan 20. Lagavalið er fjölbreytt og skemmtilegt, allt frá íslenskum lögum, nýjum og gömlum, til erlendra rokkslagara.
Sönghópurinn Rok var stofnaður sumarið 2020 eftir að Jónína Björt Gunnarsdóttir hafði samband við hóp af fólki sem hafði áður sungið reglulega saman, og óskaði eftir röddum í uppsetningu á Hárinu sem hún stefndi á að setja upp í janúar 2021. Fór það þó svo að fyrsta verkefni hópsins voru Norðurljósatónleikar í Hofi í desember 2021. Síðan þá hefur hópurinn reglulega komið fram bæði í eigin verkefnum sem og með öðrum.
Jón Ágúst Eyjólfsson er meðlimur sönghópsins en hann segir að verkefni sönghópsins hafi verið mörg og fjölbreytt í gegn um tíðina og það sé alltaf jafn gefandi.
„Í apríl 2022 var Hárið loks sett upp og sá hópurinn um raddir auk þess að taka að sér smávægileg leik- og dans hlutverk. Í desember sama ár tók hópurinn þátt í Jólaljósum og Lopasokkum, en stjórnandi kórsins, Jónína Björt, stóð fyrir þeim tónleikum og hafa þeir verið árviss viðburður í Hofi allar götur síðan,“ segir Jón Ágúst en Sönghópurinn Rok hefur verið með á þeim öllum.
Hópurinn hlaut styrk frá Verðandi til að halda eigin tónleika í Hamraborgarsalnum í Hofi sem og hann gerði í maí 2023. „Þar fluttu meðlimir þekkta rokk slagara við góðar undirtektir. Ári síðar hélt hópurinn tónleika í Glerárkirkju þar sem ákveðið var að hafa stemninguna ögn lágstemmdari en í Hofi. Síðastliðið vor tók hópurinn þátt í ,,Teiknimyndalögin okkar” , tónleikasýningu sem Jónína Björt setti upp og flutt voru mörg af vinsælustu lögum teiknimyndasögunnar. Í nóvember 2025 tók hópurinn svo þátt í sínu stærsta verkefni þegar hann sá um raddir í 30 ára afmælisveislu Rokklands, Rokkland 30 ára, í Hofi ásamt Todmobile og Sinfóníu Norðurlands auk fjölda listamanna,“ segir Jón Ágúst enn fremur og bætir við að nú sé komin tími á að endurtaka leikinn og halda eigin tónleika. Sumarkvöld með sönghópnum Rok, í Hömrum (litla salnum) í Hofi í kvöld.
Þá segir Jón Ágúst að meðlimir sönghópsins séu á öllum aldri, með mismunandi bakgrunn og á ýmsa vegu ólíkir einstaklingar. „Saman hafa þeir myndað skemmtilega heild og hafa það eina markmið að skemmta sér og öðrum. Stjórnandi er eins og áður Jónína Björt Gunnarsdóttir, leik- og söngkona, sem hefur sett svip sinn á menningarlíf Norðlendinga undanfarin ár og sett upp sína eigin viðburði stóra sem smáa auk þess að leika og syngja í uppsetningum MAK í Samkomuhúsinu ásamt ýmsu fleiru,“ segir Jón Ágúst.
Á tónleikunum verður fjögurra manna hljómsveit skipuð þeim Stefáni Gunnarssyni, bassa, Valgarði Óla Ómarssyni, trommur, Hallgrími Jónasi Ómarssyni, gítar og Eyþóri Alexander Hallssyni, píanó.