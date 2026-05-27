,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

Þessa línu hér í fyrirsögn þekkja eflaust einhverjir lesendur, en hinum til glöggvunar skal frá því sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsælda.
Eflaust hafa einhverjir af heimilisfólkinu á Lögmannshlíð raulað þennan ágæta slagara fyrir munni sér í dag, þegar útsæðinu var einmitt potað niður í beð sem þar eru.
Um að gera að nota góða verðrið áður en ,,hann " brestur á með kulda, garra og leiðindum a.m.k. miðað við árstíma.
Já þau á Veðurstofu Íslands hafa slegið fram gulri viðvörun takk fyrir takk og boða í henni:
Snjókomu í innsveitum og á heiðum!!!
,,Norðaustan kaldi og snjókoma með köflum í innsveitum og á heiðum, einkum austantil á svæðinu. Snælínan verður í um 100-200 metra hæð eftir hádegi á fimmtudag, en um kvöldið og nóttina líkur á snjókomu eða slyddu á láglendi.
Bændur eru hvattir til að huga að lambfé.
Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum."
Hreint ekki það sem við viljum sjá, en vonandi fer allt vel og minna verður úr en í þessari spá er boðað.
Fleyg orð Óla Þórs Árnasonar veðurfræðings sögð fyrir tæpu ári í viðtali við vef Vikublaðsins skulum við hafa í minni, Óli sagði ,,aldrei hefur komið svo vont veður að það hafi ekki orðið gott aftur."
Með því að feta slóðina hér fyrir neðan má hlusta á Lúdó og Stefán flytja Út í garði eða kartöflulagið eins og það var kallað af ónefndu fermingarbarni vorið 1977
