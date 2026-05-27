,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

27. maí, 2026 - 17:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Heimilisfólkið á Lögmannshlíð notaði góða verðrið i dag vel. Mynd Heilsuvernd
Þessa línu hér í fyrirsögn þekkja eflaust einhverjir lesendur, en hinum til glöggvunar skal frá því sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsælda.

Eflaust  hafa einhverjir af heimilisfólkinu á Lögmannshlíð raulað þennan ágæta slagara fyrir munni sér í dag,  þegar útsæðinu var einmitt potað niður í beð sem þar eru.

Um að gera að nota góða verðrið áður en  ,,hann " brestur á með kulda, garra  og leiðindum a.m.k. miðað við árstíma.

Já þau á Veðurstofu Íslands hafa  slegið fram gulri viðvörun takk fyrir takk og boða í henni: 

Snjókomu í innsveitum og á heiðum!!!

,,Norðaustan kaldi og snjókoma með köflum í innsveitum og á heiðum, einkum austantil á svæðinu. Snælínan verður í um 100-200 metra hæð eftir hádegi á fimmtudag, en um kvöldið og nóttina líkur á snjókomu eða slyddu á láglendi.

Bændur eru hvattir til að huga að lambfé.

Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum."

Hreint ekki það sem við viljum sjá, en vonandi fer allt vel og minna verður úr en í þessari spá er boðað.

Fleyg orð Óla Þórs Árnasonar veðurfræðings sögð fyrir tæpu ári í viðtali við vef  Vikublaðsins skulum við hafa í minni, Óli  sagði ,,aldrei hefur komið svo vont veður að það hafi ekki orðið gott aftur."

Með því að feta slóðina hér  fyrir neðan má hlusta á Lúdó og Stefán flytja Út í garði eða kartöflulagið eins og það var  kallað af ónefndu fermingarbarni vorið 1977

https://open.spotify.com/track/1hEjwaMjR8NrVyquE97L5Y

 

