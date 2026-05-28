Heimir Tómasson vélstjóri lætur af störfum hjá Samherja eftir rúm 40 ár

28. maí, 2026 - 10:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kristján Vilhelmsson og Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja þökkuðu Heimi fyrir langt og farsælt samstarf. Myndir Samfelagsmiðlar Samherja
Heimir hefur starfað fyrir eða með Vilhelm og Baldvin Þorsteinssonum og afkomendum þeirra á sjó og landi nánast samfellt frá 1964. Fyrst hjá Útgerðarfélagi Akureyringa, nokkur ár á Súlunni EA og síðan samfellt hjá ÚA og Samherja frá 1975, þar af síðustu 25 árin í landi.
 
„Þetta hafa verið góð ár og samstarfið alla tíð mjög gott. Breytingarnar frá því að ég byrjaði sem vélstjóri á gufutogurum ÚA og síðan á Harðbak EA, Akureyrinni EA og Baldvin Þorsteinssyni EA hafa verið með ólíkindum. Hvort sem það snýr að vélbúnaði, tölvutækni eða veiðarfærum,“ segir Heimir og bætir við:
„Ég segi hiklaust að Samherji sé í fararbroddi á mörgum sviðum. Þótt ég láti af störfum á þessum tímapunkti, enda að verða 79 ára, kem ég örugglega til með að kíkja í kaffi af og til.
Hérna hefur skapast vinátta sem er mér mikils virði og ég er þakklátur fyrir að hafa fengið að taka þátt í margvíslegum verkefnum,“ segir Heimir Tómasson.
 
Efnt var til kveðjusamsætis á verkstæði Samherja í gær en síðasti formlegi starfsdagurinn er í dag.
 

 

Samfélagsmiðar Samherja sögðu fyrst frá.

    Heimir hefur starfað fyrir eða með Vilhelm og Baldvin Þorsteinssonum og afkomendum þeirra á sjó og landi nánast samfellt frá 1964. Fyrst hjá Útgerðarfélagi Akureyringa, nokkur ár á Súlunni EA og síðan samfellt hjá ÚA og Samherja frá 1975, þar af síðustu 25 árin í landi.

  • Nú hvessir í Hofi

    • 27.05.2026
    Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömru

  • ,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

    • 27.05.2026
    Þessa línu hér í fyrirsögn  þekkja eflaust  einhverjir lesendur,  en hinum til glöggvunar  skal frá þvi sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsældra.

  • Kínverski sendiherrann á Íslandi heimsótti Þingeyjarsveit

    • 27.05.2026
    Kínverski sendiherrann á Íslandi, He Rulong, heimsótti Þingeyjarsveit fyrir skömmu ásamt föruneyti. Tilefni ferðarinnar var að skoða norðurslóðarannsóknarstöðina Arctic Observatory á Kárhóli. „Í leiðinni óskaði sendiherrann eftir að hitta fulltrúa sveitarstjórnar og nærsamfélagsins til þess að ræða hvaða sýn heimafólk hefði á starfsemina, en framtíðarsýnin er að opna gestastofu í húsinu,“ segir Arnór Benónýsson sveitarstjórnarfulltrúi, en hann, Margrét Hólm Valsdóttir og Knútur Emil Jónasson áttu fund með hópnum.

  • Björnis dagurinn 2026

    • 27.05.2026
    Árlega heimsækir Slökkvilið Akureyrar elstu börnin í leikskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu til þess að fræða börnin um eldvarnir. Í heimsóknunum nýtur Slökkviliðið aðstoðar Björnis brunabangsa sem er ættaður frá Noregi . Börnin fá fræðslu um eldvarnir og fá að kynnast starfi slökkviliðsmanna og búnaðinum sem þeir nota í starfi sínu. Í heimsóknunum á leikskólana fá börnin bók um Björnis brunabangsa, en í henni eru meðal annars þrautir, verkefni og fræðsla um eldvarnir.

  • Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

    • 27.05.2026
    Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.

  • Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

    • 27.05.2026
    Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.

  • Grænfánaskólar í Hörgársveit

    • 27.05.2026
    Heilsuleikskólinn Álfasteinn og Þelamerkurskóli hlutu á dögunum viðurkenningu Landverndar fyrir öflugt umhverfisstarf þegar Grænfáninn var afhentur skólunum við hátíðlega athöfn.

  • Full­veldi, upp­lýst um­ræða og á­byrg á­kvörðun

    • 27.05.2026
    Komandi þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandið er eitt stærsta pólitíska álitaefni sem Alþingi hefur tekist á við um langt skeið. Atkvæðagreiðslan snýst ekki aðeins um stjórnmál eða aukið alþjóðasamstarf heldur um framtíðarsýn þjóðarinnar, fullveldi Íslands og hvernig við viljum að ákvarðanir um landið okkar séu teknar til framtíðar.
