Heimir Tómasson vélstjóri lætur af störfum hjá Samherja eftir rúm 40 ár

Kristján Vilhelmsson og Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja þökkuðu Heimi fyrir langt og farsælt samstarf.
Heimir hefur starfað fyrir eða með Vilhelm og Baldvin Þorsteinssonum og afkomendum þeirra á sjó og landi nánast samfellt frá 1964. Fyrst hjá Útgerðarfélagi Akureyringa, nokkur ár á Súlunni EA og síðan samfellt hjá ÚA og Samherja frá 1975, þar af síðustu 25 árin í landi.
„Þetta hafa verið góð ár og samstarfið alla tíð mjög gott. Breytingarnar frá því að ég byrjaði sem vélstjóri á gufutogurum ÚA og síðan á Harðbak EA, Akureyrinni EA og Baldvin Þorsteinssyni EA hafa verið með ólíkindum. Hvort sem það snýr að vélbúnaði, tölvutækni eða veiðarfærum,“ segir Heimir og bætir við:
„Ég segi hiklaust að Samherji sé í fararbroddi á mörgum sviðum. Þótt ég láti af störfum á þessum tímapunkti, enda að verða 79 ára, kem ég örugglega til með að kíkja í kaffi af og til.
Hérna hefur skapast vinátta sem er mér mikils virði og ég er þakklátur fyrir að hafa fengið að taka þátt í margvíslegum verkefnum,“ segir Heimir Tómasson.
Efnt var til kveðjusamsætis á verkstæði Samherja í gær en síðasti formlegi starfsdagurinn er í dag.
