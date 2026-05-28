Bregðast þarf við alvarlegri stöðu á Kristnesspítala sem fyrst

28. maí, 2026 - 11:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri Gunnar Líndal, Njáll Trausti Friðbertsson, Erla Björnsdóttir, Ingvar Þórodddsson,
Frá vinstri Gunnar Líndal, Njáll Trausti Friðbertsson, Erla Björnsdóttir, Ingvar Þórodddsson,

Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir frá á samfélagsmiðlum fundi sem hann átti i gær ásamt Ingvari Þóroddssyni og Sigurjóni Þórðarssyni þingmönnum úr Norðausturkjördæmi sem sæti eiga í fjárlaganefnd með Gunnari Líndal verkefnastjóra á sviði rekstrar og klínískrar stoðþjónustu SAk og Erlu Erlu Björnsdóttir settum forstjóra SAk um þá grafalvarlegu stöðu er nú uppi í tengslum við húsnæðismál Kristnesspítala. 

,,Ég held að öllum þeim sem hafa kynnt sér þessa alvarlegu stöðu sem nú er uppi sé það ljóst að það er mikilvægt að bregðast sem fyrst við þessari alvarlegu stöðu. Það mun taka nokkur ár að endurbyggja húsnæðið og mikilvægt að sem minnst truflun verði á þeirri mikilvægu starfsemi sem hefur farið fram á Kristsnesi um langt árabil. Það er því afar mikilvægt að leita góðra lausna til að komast í gegnum þessa erfiðu stöðu sem nú er uppi" skrifar Njáll og bætir við.

,,Á Kristnesspítala fer fram endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónusta á vegum Sjúkrahúsins á Akureyri (SAk), og þar er veitt þjónusta sem skiptir íbúa Norðurlands og Austurlands miklu máli. Þegar fram komu upplýsingar um myglu í húsnæði og að færa þyrfi starfsemi vegna myglusvepps, þá er ljóst að staðan er orðin grafalvarleg.
Það er óásættanlegt að starfsfólk og sjúklingar þurfi að búa við óvissu um hvort húsnæðið standist þær kröfur sem gera verður til heilbrigðisstofnunar.

Kristsnes hefur lengi verið burðarás í sérhæfðri endurhæfingu utan höfuðborgarsvæðisins, og ef húsnæðisvandi grefur undan þeirri starfsemi bitnar það beint á sjúklingum, aðstandendum og heilbrigðiskerfinu öllu.

Ég held að öllum þeim sem hafa kynnt sér þessa alvarlegu stöðu sem nú er uppi sé það ljóst að það er mikilvægt að bregðast sem fyrst við þessari alvarlegu stöðu. Það mun taka nokkur ár að endurbyggja húsnæðið og mikilvægt að sem minnst truflun verði á þeirri mikilvægu starfsemi sem hefur farið fram á Kristsnesi um langt árabil."

 

Til baka

Nýjast

  • Klassísk krufning Edelsteins og Vogler -Tónleikar í Menningarhúsinu Bergi í kvöld

    • 28.05.2026
    Nú í maí hafa Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran haldið saman þrenna aðeins öðruvísi ljóðatónleika. Tónleikarnir voru haldnir í Ljósavatnskirkju, skólahúsinu á Kópaskeri í samstarfi við Flygilvini og í gamla skólanum á Bakkafirði í samstarfi við FarNorth Iceland. Síðustu tónlekarnir verða í kvöld, 28. maí kl. 20 í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík

  • Bregðast þarf við alvarlegri stöðu á Kristnesspítala sem fyrst

    • 28.05.2026
    Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir frá á samfélagsmiðlum fundi sem hann átti i gær ásamt Ingvari Þóroddssyni og Sigurjóni  Þórðarssyni þingmönnum úr Norðausturkjördæmi sem sæti eiga í  fjárlaganefnd með Gunnari Líndal verkefnastjóra á sviði rekstrar og klínískrar stoðþjónustu SAk  og Erlu Erlu Björnsdóttir settum forstjóra SAk  um þá grafalvarlegu stöðu er nú uppi í tengslum við húsnæðismál Kristnesspítala. 

  • Heimir Tómasson vélstjóri lætur af störfum hjá Samherja eftir rúm 40 ár

    • 28.05.2026
    Heimir hefur starfað fyrir eða með Vilhelm og Baldvin Þorsteinssonum og afkomendum þeirra á sjó og landi nánast samfellt frá 1964. Fyrst hjá Útgerðarfélagi Akureyringa, nokkur ár á Súlunni EA og síðan samfellt hjá ÚA og Samherja frá 1975, þar af síðustu 25 árin í landi.

  • Nú hvessir í Hofi

    • 27.05.2026
    Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömru

  • ,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

    • 27.05.2026
    Þessa línu hér í fyrirsögn  þekkja eflaust  einhverjir lesendur,  en hinum til glöggvunar  skal frá þvi sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsældra.

  • Kínverski sendiherrann á Íslandi heimsótti Þingeyjarsveit

    • 27.05.2026
    Kínverski sendiherrann á Íslandi, He Rulong, heimsótti Þingeyjarsveit fyrir skömmu ásamt föruneyti. Tilefni ferðarinnar var að skoða norðurslóðarannsóknarstöðina Arctic Observatory á Kárhóli. „Í leiðinni óskaði sendiherrann eftir að hitta fulltrúa sveitarstjórnar og nærsamfélagsins til þess að ræða hvaða sýn heimafólk hefði á starfsemina, en framtíðarsýnin er að opna gestastofu í húsinu,“ segir Arnór Benónýsson sveitarstjórnarfulltrúi, en hann, Margrét Hólm Valsdóttir og Knútur Emil Jónasson áttu fund með hópnum.

  • Björnis dagurinn 2026

    • 27.05.2026
    Árlega heimsækir Slökkvilið Akureyrar elstu börnin í leikskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu til þess að fræða börnin um eldvarnir. Í heimsóknunum nýtur Slökkviliðið aðstoðar Björnis brunabangsa sem er ættaður frá Noregi . Börnin fá fræðslu um eldvarnir og fá að kynnast starfi slökkviliðsmanna og búnaðinum sem þeir nota í starfi sínu. Í heimsóknunum á leikskólana fá börnin bók um Björnis brunabangsa, en í henni eru meðal annars þrautir, verkefni og fræðsla um eldvarnir.

  • Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

    • 27.05.2026
    Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.

  • Úthlutun úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur 2026

    • 27.05.2026
    Þann 14.apríl sl opnaði Orkuveita Húsavíkur fyrir umsóknir í samfélagssjóð Orkuveitu Húsavíkur.
Sjá meira