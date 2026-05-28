Bregðast þarf við alvarlegri stöðu á Kristnesspítala sem fyrst

Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir frá á samfélagsmiðlum fundi sem hann átti i gær ásamt Ingvari Þóroddssyni og Sigurjóni Þórðarssyni þingmönnum úr Norðausturkjördæmi sem sæti eiga í fjárlaganefnd með Gunnari Líndal verkefnastjóra á sviði rekstrar og klínískrar stoðþjónustu SAk og Erlu Erlu Björnsdóttir settum forstjóra SAk um þá grafalvarlegu stöðu er nú uppi í tengslum við húsnæðismál Kristnesspítala.
,,Ég held að öllum þeim sem hafa kynnt sér þessa alvarlegu stöðu sem nú er uppi sé það ljóst að það er mikilvægt að bregðast sem fyrst við þessari alvarlegu stöðu. Það mun taka nokkur ár að endurbyggja húsnæðið og mikilvægt að sem minnst truflun verði á þeirri mikilvægu starfsemi sem hefur farið fram á Kristsnesi um langt árabil. Það er því afar mikilvægt að leita góðra lausna til að komast í gegnum þessa erfiðu stöðu sem nú er uppi" skrifar Njáll og bætir við.
,,Á Kristnesspítala fer fram endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónusta á vegum Sjúkrahúsins á Akureyri (SAk), og þar er veitt þjónusta sem skiptir íbúa Norðurlands og Austurlands miklu máli. Þegar fram komu upplýsingar um myglu í húsnæði og að færa þyrfi starfsemi vegna myglusvepps, þá er ljóst að staðan er orðin grafalvarleg.
Það er óásættanlegt að starfsfólk og sjúklingar þurfi að búa við óvissu um hvort húsnæðið standist þær kröfur sem gera verður til heilbrigðisstofnunar.
Kristsnes hefur lengi verið burðarás í sérhæfðri endurhæfingu utan höfuðborgarsvæðisins, og ef húsnæðisvandi grefur undan þeirri starfsemi bitnar það beint á sjúklingum, aðstandendum og heilbrigðiskerfinu öllu.
Ég held að öllum þeim sem hafa kynnt sér þessa alvarlegu stöðu sem nú er uppi sé það ljóst að það er mikilvægt að bregðast sem fyrst við þessari alvarlegu stöðu. Það mun taka nokkur ár að endurbyggja húsnæðið og mikilvægt að sem minnst truflun verði á þeirri mikilvægu starfsemi sem hefur farið fram á Kristsnesi um langt árabil."