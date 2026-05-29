Framleiða hluta raforkunnar með sólarorku

Sólarorka getur gegnt mikilvægu hlutverki í orkuskiptum á Íslandi. Sérstaklega á afskekktum svæðum og utan raforkukerfisins. Orkusetur Umhverfis- og orkustofnunar úthlutaði samkeppnisstyrkjum til uppsetningar sólarsella árið 2024. Þar var lögð áhersla á verkefni sem draga úr eigin raforkunotkun og minnka losun. Mikil aðsókn var að styrkjunum og vegna takmarkaðs fjármagns fengu verkefni í dreifbýli eða utan samveitna úthlutun.
Verkefni sem hafa hlotið styrki sýna verulegan árangur, m.a. með minni olíunotkun og þar með minni losun gróðurhúsalofttegunda, aukið orkuöryggi og sjálfbærni í afskekktum byggðum og hagkvæmari orkulaunir utan raforkukerfis.
Sjálfbærari rekstur
Dæmi um raunverulegan ávinning af verkefnum sem hlutu styrk á Íslandi má nefna sjálfbærari rekstur hjá býlinu Garði í Eyjafjarðarsveit.
Á býlinu er umfangsmikil mjólkurframleiðsla með um 150 mjólkurkýr auk annarra gripa. Árleg raforkunotkun er um 340.000 kWh. Settur var upp 43,5 kW sólorkubúnaður á þökum útihúsa sem áætlað er að framleiði um 12.400 kWh á ári. Kerfið gerir búinu kleift að framleiða hluta raforku sinnar sjálft, draga úr rekstrarkostnaði og draga úr þörf fyrir dísilrafstöð.