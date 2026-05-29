Ferðaþjónustan á Norðurlandi í örum vexti

Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni,
Á ráðstefnunni fluttu fulltrúar frá Isavia og Icelandair erindi ásamt forsvarsfólki nokkurra ferðaþjónustufyrirtækja á Norðurlandi. Samhljómur var meðal frummælenda um að uppgangur í ferðaþjónustu á svæðinu sé afrakstur markvissrar markaðssetningar og aukins millilandaflugs, sem skapi ný tækifæri til frekari uppbyggingar og styrki forsendur fyrir fjárfestingum.
„Þrátt fyrir að það séu sannarlega blikur á lofti í ferðaþjónustunni þá er mikill hugur í fólki hér á Norðurlandi og mörg spennandi uppbyggingarverkefni í deiglunni. Sem dæmi má nefna að yfirstandandi fjárfestingar aðeins þeirra fyrirtækja sem þátt tók í ráðstefnunni nema um 45 milljörðum króna. Við sjáum að erlendum komufarþegum fer fjölgandi ár frá ári, sem rímar mjög vel við upplifun ferðaþjónustufyrirtækjanna sem merkja ótvíræðan vöxt.
Norðurland hefur skýra sérstöðu varðandi afþreyingarmöguleika bæði á landsvísu og gagnvart nágrannalöndum. Vetrarferðaþjónustan hefur sérstaklega verið að vaxa og það skýrist m.a. af því að millilandaflugið hefur verið að festast í sessi. Líkt og bent var á á ráðstefnunni er það algjör lykilforsenda fyrir frekari fjárfestingu og markaðssetningu á svæðinu og því afar mikilvægt að hlúa að því. Tækifærin eru svo sannarlega til staðar enda sjáum við það í gögnum okkar að erlendir ferðamenn sem koma um Akureyrarflugvöll eru í miklum mæli komnir sérstaklega til að njóta þess sem Norðurland hefur fram að færa.“, segir Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands.
Samkvæmt tölum frá Isavia voru komufarþegar erlendis frá til Akureyrarflugvallar 107.214 árið 2025, samanborið við 97.910 árið 2024 og 92.746 árið 2023. Það jafngildir 9,5% fjölgun milli áranna 2024 og 2025.
Mestu munar um aukningu í vetrarflugi easyJet, sem hefur á síðustu tveimur árum fjölgað ferðum og lengt vetrartímabilið í báða enda. Meðal þess sem fram kom á ráðstefnunni að millilandaflug til Akureyrar virðist ekki vera í beinni samkeppni við Keflavíkurflugvöll um erlenda gesti. Sem dæmi var bent á að 53% erlendra farþega sem fljúga til Akureyrar hafi áður heimsótt Ísland, samanborið við 17% þeirra sem koma um Keflavíkurflugvöll.
Á ráðstefnunni fluttu erindi Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugs Isavia, Gísli Brynjólfsson, markaðsstjóri Icelandair, Örn Arnarson, eigandi Hótel Laugarbakka, Jóhann Guðni Reynisson, einn af eigendum Fjörubaðanna, , Þröstur Friðfinnsson, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps, Kristín Katrín Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri sölu, markaðs og menningar hjá Hótel Skáld og Edda Hrund Guðmundsdóttir Skagfield, hótelstjóri hjá Skógarböðin ehf. Guðmundur Þór, framkvæmdastjóri Jarðbaðanna forfallaðist.
