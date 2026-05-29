Útilistasýningin Heimalingar opnar 30.maí : List í faðmi náttúrunnar í Eyjafjarðarsveit

Útilistasýningin Heimalingar2026 verður opnuð 30.maí við Dyngjuna-listhús í Eyjafjarðarsveit. Sýningin á sér flotta sögu en hún hefur verið haldin óslitið frá árinu 2020 og laðað til sín um 20 listamenn á hverju ári, nú eru þeir 29.
Nafn sýningarinnar á sér skemmtilega og persónulega skýringu. Listakonan Hadda, sem rekur Dyngjuna-listhús, var með tvo heimalninga þegar verkefnið fór af stað og þótti nafnið tilvalið þar sem allir sýnendurnir voru sömuleiðis „heimalningar“. Sýningin hefur vaxið og dafnað í gegnum árin og hefur tvisvar sinnum notið góðs af styrkjum frá menningarsjóði Eyjafjarðarsveitar.
Samstarf við Myndlistafélagið á Akureyri
Öll árin eru meðlimum Myndlistafélagsins á Akureyri boðið að taka þátt og hafa þeir tekið því fagnandi og stöðugt fjölgar í hópnum. Listaverkin verða sett upp í fallegu umhverfi í námunda við Dyngjuna-listhús – á túninu, innan um trén og á óræktaða svæðinu fyrir sunnan listhúsið.
Mikil áhersla er lögð á að ganga vel um náttúruna, sérstaklega á viðkvæmari svæðum og skilja við umhverfið eins og það var. Um er að ræða mikla samvinnu þar sem listafólkið hjálpast að við uppsetningu, merkingu og auglýsingar til að gera viðburðinn sem glæsilegastan.
Gengið um á eigin vegum Verkin verða ekki vöktuð og sýningin krefst ekki leiðsagnar, svo gestum er frjálst að ganga um svæðið og njóta listarinnar á eigin forsendum hvenær sem er. Sum verkin eru jafnvel unnin beint á staðnum. Tveir gjörningar verða á sýningunni, einn opnunargjörningur og annar 14. Júní.
Lifandi vinnustofa og örnámskeið í Dyngjunni
Samhliða útilistasýningunni er tilvalið að kíkja við í Dyngjunni-listhúsi, en þar rekur Hadda vinnustofu og sölugallerý sem er opið flesta daga ársins. Dyngjan býður upp á einstaka listmuni og upplifun í einni fegurstu sveit landsins.
Áhugasvið Höddu tengist sköpun og náttúru í víðum skilningi. Hún vinnur mikið með efni úr nánasta umhverfi, endurnýtir það sem til fellur, þó svo að málverk og vefnaður séu einnig unnin úr keyptu innlendu og innfluttu efni.
Dyngjan er kjörinn áfangastaður fyrir fólk í leit að menningu og náttúrufegurð, og er til dæmis tilvalið tækifæri fyrir vinahópa að breyta til og bóka spennandi örnámskeið í þessu dásamlega umhverfi.
Allir eru hjartanlega velkomnir á opnunina 30. maí til að fagna listinni og sumrinu í Eyjafjarðarsveit.