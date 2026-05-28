Nýtt rafrænt Vikublað

28. maí, 2026 - 18:25 Egill Páll Egilsson
Vegna mannlegra mistaka var gamalt tölublað af Vikublaðinu prentað í vikunni, af þeim orsökum kemur blaðið ekki út á pappír þessa vikuna. 

Blaðið má lesa HÉR rafrænt 

Við biðjum áskrifendur innilega afsökunar á þessu. 

Nýjast

  • Nýtt rafrænt Vikublað

    • 28.05.2026
    Vegna mannlegra mistaka kemur blað vikunnar ekki út á prenti í þessari viku

  • Klassísk krufning Edelsteins og Vogler -Tónleikar í Menningarhúsinu Bergi í kvöld

    • 28.05.2026
    Nú í maí hafa Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran haldið saman þrenna aðeins öðruvísi ljóðatónleika. Tónleikarnir voru haldnir í Ljósavatnskirkju, skólahúsinu á Kópaskeri í samstarfi við Flygilvini og í gamla skólanum á Bakkafirði í samstarfi við FarNorth Iceland. Síðustu tónlekarnir verða í kvöld, 28. maí kl. 20 í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík

  • Bregðast þarf við alvarlegri stöðu á Kristnesspítala sem fyrst

    • 28.05.2026
    Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir frá á samfélagsmiðlum fundi sem hann átti i gær ásamt Ingvari Þóroddssyni og Sigurjóni  Þórðarssyni þingmönnum úr Norðausturkjördæmi sem sæti eiga í  fjárlaganefnd með Gunnari Líndal verkefnastjóra á sviði rekstrar og klínískrar stoðþjónustu SAk  og Erlu Erlu Björnsdóttir settum forstjóra SAk  um þá grafalvarlegu stöðu er nú uppi í tengslum við húsnæðismál Kristnesspítala. 

  • Heimir Tómasson vélstjóri lætur af störfum hjá Samherja eftir rúm 40 ár

    • 28.05.2026
    Heimir hefur starfað fyrir eða með Vilhelm og Baldvin Þorsteinssonum og afkomendum þeirra á sjó og landi nánast samfellt frá 1964. Fyrst hjá Útgerðarfélagi Akureyringa, nokkur ár á Súlunni EA og síðan samfellt hjá ÚA og Samherja frá 1975, þar af síðustu 25 árin í landi.

  • Nú hvessir í Hofi

    • 27.05.2026
    Sönghópurinn Rok heldur tónleika í Hömru

  • ,,Það má kallast þjóðlegasti siður, þetta að pota útsæðinu niður"

    • 27.05.2026
    Þessa línu hér í fyrirsögn  þekkja eflaust  einhverjir lesendur,  en hinum til glöggvunar  skal frá þvi sagt að þetta sungu Lúdó og Stefán hér um árið og nutu vinsældra.

  • Kínverski sendiherrann á Íslandi heimsótti Þingeyjarsveit

    • 27.05.2026
    Kínverski sendiherrann á Íslandi, He Rulong, heimsótti Þingeyjarsveit fyrir skömmu ásamt föruneyti. Tilefni ferðarinnar var að skoða norðurslóðarannsóknarstöðina Arctic Observatory á Kárhóli. „Í leiðinni óskaði sendiherrann eftir að hitta fulltrúa sveitarstjórnar og nærsamfélagsins til þess að ræða hvaða sýn heimafólk hefði á starfsemina, en framtíðarsýnin er að opna gestastofu í húsinu,“ segir Arnór Benónýsson sveitarstjórnarfulltrúi, en hann, Margrét Hólm Valsdóttir og Knútur Emil Jónasson áttu fund með hópnum.

  • Björnis dagurinn 2026

    • 27.05.2026
    Árlega heimsækir Slökkvilið Akureyrar elstu börnin í leikskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu til þess að fræða börnin um eldvarnir. Í heimsóknunum nýtur Slökkviliðið aðstoðar Björnis brunabangsa sem er ættaður frá Noregi . Börnin fá fræðslu um eldvarnir og fá að kynnast starfi slökkviliðsmanna og búnaðinum sem þeir nota í starfi sínu. Í heimsóknunum á leikskólana fá börnin bók um Björnis brunabangsa, en í henni eru meðal annars þrautir, verkefni og fræðsla um eldvarnir.

  • Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying með tónleika í Davíðshúsi í kvöld

    • 27.05.2026
    Malasíski gítarleikarinn Loo Sim Ying kemur um langan veg til að flytja tónlist í Davíðshúsi í kvöld kl. 20 aðgangur er ókeypis.
