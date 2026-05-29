Tvö útboðsverk Vegagerðar í Norðurþingi

Tvö útboðsverk sem snerta Norðurþing verða boðin út á árinu, vegbætur á Norðausturvegi og hafnargerð á Húsavík.
Annað verkið snýst um vegabætur á Norðausturvegi (85) í Þingeyjarsveit, um Skjálfandafljót í Kinn. Verkið felst í ný- og endurbyggingu Norðausturvegar á um 10 km kafla. Framkvæmdin er í umhverfismati en fyrirhugað er að byggja allt að þrjár nýjar brýr, yfir Rangá og Skjálfandafljót. Fyrirhugað er að bjóða verkið út í lok árs 2026 og eru verklok áætluð 2028.
Hitt verkið er hafnagerð á Húsavík, stálþilsframkvæmd. Það snýst um 300 metra endurbyggingu og lengingu á Þvergarði og verður verkið boðið út í sumar að því er fram kemur á vef Norðurþings. Þetta verk kemur í framhaldi af vinnu sem er í gangi í Húsavíkurhöfn við gröft á skurði fyrir væntanlegt stálþil, alls um 183 m ásamt fordýpkun 5 m fyrir framan væntanlegt þil. Verkin eru á hendi hafnasviðs Vegagerðarinnar með kostnaðarþátttöku Hafnasjóðs Norðurþings.