Þórunn Sif Harðardóttir áfram sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps

Þórunn Sif núverandi sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps greinir frá þvi á samfélagsmiðlum í dag að henni hafi verið boðið að starfa áfram sem sveitarstjóri komandi kjörtímabil.
,,Ég hef ákveðið að þiggja það boð af auðmýkt og virðingu fyrir því mikilvæga hlutverki sem því fylgir. Það er mér mikill heiður að fá áfram tækifæri til að vinna að hagsmunum sveitarfélagsins. Framundan eru spennandi verkefni og ég hlakka til áframhaldandi samstarfs við íbúa, starfsfólk sveitarfélagsins og kjörna fulltrúa á komandi árum,” skrifar Þórunn Sif Harðardóttir sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps komandi kjörtímabil.