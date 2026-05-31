Blöndulína 3 fer í jörðu eins fljótt og auðið er

31. maí, 2026 - 13:53 Margrét Þóra Þórsdóttir
Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri við undirritun samkomulagsins. Blöndulína 3 verður ofan jarðar fyrstu en sinn en komið í jörðu eins fljótt og auðið er. Mynd akureyri.is

Samkomulag á milli Akureyrarbæjar og Landsnets um lagningu Blöndulínu 3 og legu hennar innan bæjarmarka sveitarfélagsins hefur verið undirritað. Þar er staðfest að línan verði ofanjarðar til bráðabirgða en að henni verði komið í jörðu eins fljótt og auðið er þegar tæknilegar forsendur eru uppfylltar án kostnaðarþátttöku sveitarfélagsins.

Blöndulína 3 verður byggð upp með trémöstrum frá Rangárvöllum að gili við Hrappsstaðaá í landi Kífsár en stálmöstur taka þar við að sveitarfélagamörkum. Um er að ræða tímabundna lausn til þess að tryggja raforkuöryggi á svæðinu. Framtíðarlausn flutningskerfis raforku verður eftir sem áður að hafa háspennulínur í jörðu til samræmis við stefnu stjórnvalda þar um og verður það gert þegar forsendur hafa skapast til þess.

Ánægjulegur áfangi

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, fagnar því að málið sé loksins í höfn. „Þetta hefur tekið sinn tíma, enda um flókið verkefni að ræða sem snertir grunnstoðir sveitarfélagsins og verður til þess að tryggja raforkuöryggi til framtíðar. Niðurstaðan er að okkar mati mjög ásættanleg fyrir Akureyrarbæ,“ er haft eftir henni á vef bæjarins.

„Þetta er mjög ánægjulegur áfangi í þessu mikilvæga innviðaverkefni,“ segir Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets. „Blöndulína 3 mun gegna lykilhlutverki við áframhaldandi uppbyggingu atvinnulífs og samfélags á Norðurlandi. Við þökkum fulltrúum Akureyrarbæjar og ekki síst Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra fyrir gott samstarf.“

