Lokaorðið - Lífið er lærdómur

31. maí, 2026 - 14:20 Dýrleif Skjóldal
Dilla Skjóldal
Dilla Skjóldal

Þegar maður heldur að nú kunni maður allt sem vert er að kunna kippir lífið í mann og minnir á að svo sé nú hreint ekki. Fljótfærni er mér í blóð borin og fljótfærnin varð mér að falli síðasta Uppstigningardag.

Þegar ég ætlaði að stíga upp eins og Jesú forðum, þá endaði það með hrapi enda ég bæði mannleg og óguðleg.  Fyrir vikið sit ég uppi með brotinn hægri handlegg.

Og þá er það lærdómurinn! Það er margt sem ég er að læra þessa dagana. Að beyta vinstri hendinni við allt sem sú hægri hefur séð um í rúm 60 ár er snúið svo ekki sé meira sagt. Smáverk eins og að tannbursta sig, skeina, klæða, smyrja brauð og skrifa krefst umhugsunar og nýrra vinnubragða. Þessi pistill er t.d. pikkaður með vísifingri vinstri handar og drjúgur tími fer í leiðréttingar.

Að leysa krossgátur rekur nokkuð lengri tíma en venjulega vegna skriftarinnar. En skítt með það af tíma hef ég nóg enda óhæf til vinnu. Það er kanski það versta, tilfinningin að vera bregðast vinnustöðunum mínum og samstarfsfólki og að fjarvera mín auki álag á þau.

En hei!

Ég dó ekki,  og ég er ekki ómissandi, frekar en aðrir og þar liggur kanski mesti lærdómurinn!

Með hækkandi aldri er kominn tími til að minna sig á að kirkjugarðar heimsins geyma fullt af ómissandi fólki eins og mér;)

 

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Lífið er lærdómur

    • 31.05.2026
    Þegar maður heldur að nú kunni maður allt sem vert er að kunna kippir lífið í mann og minnir á að svo sé nú hreint ekki. Fljótfærni er mér í blóð borin og fljótfærnin varð mér að falli síðasta Uppstigningardag. 

  • Vísindafólkið okkar – Ragnheiður E. Þorsteinsdóttir Skagfirski stjórnarskrársérfræðingurinn sem spilar á fiðlu

    • 31.05.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Ragnheiður E. Þorsteinsdóttir, lektor við lagadeild, er vísindamanneskja maímánaðar.

  • Blöndulína 3 fer í jörðu eins fljótt og auðið er

    • 31.05.2026
    Samkomulag á milli Akureyrarbæjar og Landsnets um lagningu Blöndulínu 3 og legu hennar innan bæjarmarka sveitarfélagsins hefur verið undirritað. Þar er staðfest að línan verði ofanjarðar til bráðabirgða en að henni verði komið í jörðu eins fljótt og auðið er þegar tæknilegar forsendur eru uppfylltar án kostnaðarþátttöku sveitarfélagsins.

  • Gedda treyjan - Fallegt framtak Þórsara

    • 31.05.2026
    Gestur Arason, ötull sjálfboðaliði í Þór og núverandi liðsstjóri meistaraflokksliðs karla greindist með bráða hvítblæði í byrjum maí og er í erfiðri meðferð á Landspítalanum sem mun taka sinn tíma, hve langan er erfitt um að segja.

  • ALARK arkitektar hlutu fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar

    • 30.05.2026
    Arkitektastofan ALARK arkitektar hlýtur fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis. Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og fjallaði dómnefnd því um 15 gildar tillögur. Í öðru sæti var tillaga marimo arkitekta, Brúum hjarta Akureyrar og í þriðja sæti var tillaga Teikna - Teiknistofu Arkitekta, Vallartorg.

  • 162 nemendur brautskráðir frá VMA

    • 30.05.2026
    Í gær brautskráði Verkmenntaskólanum á Akureyri 162 nemendur við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi. Afhent voru 180 skírteini því 18 nemendur brautskráðust með tvö skírteini.

  • Þórunn Sif Harðardóttir áfram sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps

    • 29.05.2026
    Þórunn Sif núverandi sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps greinir frá þvi á samfélagsmiðlum í dag að henni hafi verið boðið að starfa áfram sem sveitarstjóri komandi kjörtímabil.

  • Tvö útboðsverk Vegagerðar í Norðurþingi

    • 29.05.2026
    Tvö útboðsverk sem snerta Norðurþing verða boðin út á árinu, vegbætur á Norðausturvegi og hafnargerð á Húsavík.

  • Framleiða hluta raforkunnar með sólarorku

    • 29.05.2026
    Sólarorka getur gegnt mikilvægu hlutverki í orkuskiptum á Íslandi. Sérstaklega á afskekktum svæðum og utan raforkukerfisins. Orkusetur Umhverfis- og orkustofnunar úthlutaði samkeppnisstyrkjum til uppsetningar sólarsella árið 2024. Þar var lögð áhersla á verkefni sem draga úr eigin raforkunotkun og minnka losun. Mikil aðsókn var að styrkjunum og vegna takmarkaðs fjármagns fengu verkefni í dreifbýli eða utan samveitna úthlutun.
Sjá meira