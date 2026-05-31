Gedda treyjan - Fallegt framtak Þórsara

31. maí, 2026 - 12:55 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Gestur Arason, ötull sjálfboðaliði í Þór og núverandi liðsstjóri meistaraflokksliðs karla greindist með bráða hvítblæði í byrjum maí og er í erfiðri meðferð á Landspítalanum sem mun taka sinn tíma, hve langan er erfitt um að segja.

Þórsarar kynntu í gær fallegt vel til fundið framtak til styrktar Gesti og fjölskyldu, framleidd hefur veriið sérstök treyja hönnuð af Jasoni Orra Geirssyni ungum Þórsara og treyjuna er hægt að kaupa í öllum stærðum frá small og þau okkar sem þurfa fleiri X fyrir framan L-ið þurfa ekki að sitja hjá, það eru stærðir fyrir alla.

Treyjan kostar aðeins kr. 15,000.- og rennur allur ágóði af sölu hennar til fjölskyldu. Gests.

Með þvi að feta slóðina hér fyrir neðan er hægt að ganga frá kaupum á ,,Treyju fyrir Gedda”

https://macron.is/vara/fyrirgedda/

  • ALARK arkitektar hlutu fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar

    • 30.05.2026
    Arkitektastofan ALARK arkitektar hlýtur fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis. Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og fjallaði dómnefnd því um 15 gildar tillögur. Í öðru sæti var tillaga marimo arkitekta, Brúum hjarta Akureyrar og í þriðja sæti var tillaga Teikna - Teiknistofu Arkitekta, Vallartorg.

  • 162 nemendur brautskráðir frá VMA

    • 30.05.2026
    Í gær brautskráði Verkmenntaskólanum á Akureyri 162 nemendur við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi. Afhent voru 180 skírteini því 18 nemendur brautskráðust með tvö skírteini.

  • Þórunn Sif Harðardóttir áfram sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps

    • 29.05.2026
    Þórunn Sif núverandi sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps greinir frá þvi á samfélagsmiðlum í dag að henni hafi verið boðið að starfa áfram sem sveitarstjóri komandi kjörtímabil.

  • Tvö útboðsverk Vegagerðar í Norðurþingi

    • 29.05.2026
    Tvö útboðsverk sem snerta Norðurþing verða boðin út á árinu, vegbætur á Norðausturvegi og hafnargerð á Húsavík.

  • Framleiða hluta raforkunnar með sólarorku

    • 29.05.2026
    Sólarorka getur gegnt mikilvægu hlutverki í orkuskiptum á Íslandi. Sérstaklega á afskekktum svæðum og utan raforkukerfisins. Orkusetur Umhverfis- og orkustofnunar úthlutaði samkeppnisstyrkjum til uppsetningar sólarsella árið 2024. Þar var lögð áhersla á verkefni sem draga úr eigin raforkunotkun og minnka losun. Mikil aðsókn var að styrkjunum og vegna takmarkaðs fjármagns fengu verkefni í dreifbýli eða utan samveitna úthlutun.

  • Að gefnu tilefni - Bara matarleifar í græna pokann

    • 29.05.2026
    Ástæða er til að minna íbúa á að einungis matarleifar eiga að fara í grænu pokana í tvískiptu tunnuna.

  • Ný aðkoma að Hömrum eykur öryggi

    • 29.05.2026
    Unnið er að nýrri aðkomu að Hömrum þar sem gert er ráð fyrir einstefnukerfi um svæðið, með innakstri til suðurs og útakstri til norðausturs.

  • Ferðaþjónustan á Norðurlandi í örum vexti

    • 29.05.2026
    Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni
