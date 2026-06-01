Vilja viðræður um sameiningu

Á aðalfundi Þingiðnar nýverið urðu umræður um sameiningu stéttarfélaga í Þingeyjarsýslum. Áður hafði Fulltrúaráð stéttarfélaganna, sem skipað er fulltrúum frá Þingiðn, Framsýn og Starfsmannafélagi Húsavíkur samþykkt að skora á félögin að taka málið upp og yfirlýsing þess efnis samþykkt.
Í þeirri yfirlýsingu segir að viðræðum um að stéttarfélögin Framsýn, Þingiðn og Starfsmannafélag Húsavíkur hefji viðræður um sameiningu og að þeim verði lokið 31. desember 2026. Ef vilji reynist til sameiningar er markmiðið að leggja tillögu þess efnis fyrir aðalfundi félaganna næsta vor.
Eftir góðar umræður var samþykkt að taka vel í hugmyndina um að hefja viðræður við Framsýn og STH um að sameina félögin í eitt öflugt stéttarfélag, það er að skoða kosti þess og galla.