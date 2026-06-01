Húsavík - Nemendur 5. bekkjar luku námi í Hvalaskólanum

Einn stærsti atvinnuvegur Húsavíkur og Norðurþings er ferðaþjónusta en hún hefur að miklu leyti byggst upp kringum hvalaskoðun á Skjálfandaflóa enda er Húsavík stundum nefnd hvalahöfuðborg Íslands. Þegar atvinnuvegir fá súrefni til að stækka og jafnvel blómstra hefur það oftar en ekki jákvæð keðjuverkandi áhrif. Hvalaskoðun hefur þannig verði lyftistöng fyrir vísindi undirdjúpanna og fóstrar rannsóknir á hvölum og öðru lífríki Skjálfanda.
Hvalaskólinn
Þá hefur Hvalaskólinn verið starfræktur sem samstarfsverkefni Hvalasafnsins á Húsavík, Norðursiglingar, Borgarhólsskóla og Grænuvalla í mörg undanfarin ár. Á dögunum luku nemendur 5. bekkjar fræðslu sinni um hvali en sagt er frá því á heimsíðu skólans.
Nemendurnir hafa undanfarið lært um hvali og lífríki sjávar og tekið þátt í verkefnum Hvalaskólans á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Nemendur þekktu ýmislegt um hvali fyrir og lærðu að tegundir skiptast í tvo undirflokka og hvað einkennir hvorn hóp. Þá fengu börnin fræðslu um tegundir í kringum Ísland eins og hnúfubak, steypireið, höfrunga, hnísur og háhyrninga.
Gerðust sérfræðingar
Uppleggið var að nemendur gerðust sérfræðingar í einni hvalategund og útbjuggu hugtakakort með upplýsingum um sína tegund. Horft var á heimildarþætti um bæði háhyrninga og hnúfubaka sem vakti athygli og áhuga nemenda. Farið var í heimsókn á Hvalasafnið þar sem Garðar Þröstur leiddi nemendur í allan sannleik um safnið á lifandi og fræðandi hátt.
Hápunktur hvalaskólans
Lokahnykkur verkefnisins var hvalaskoðunarferð sem Norðursigling býður nemendum í. Þann dag var gott í sjóinn og fyrsti hvalurinn rétt fyrir utan Húsavíkurhöfn. Fylgst var með þremur hnúfubökum sem var bæði spennandi og eftirminnilegt. Verkefnið var lærdómsríkt og voru nemendur mjög áhugasamir og sýndu dugnað í vinnu sinni.