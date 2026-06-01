Húsavík - Nemendur 5. bekkjar luku námi í Hvalaskólanum

01. júní, 2026 - 16:32 Egill Páll Egilsson
Hápunktur hvalaskólans er fyrir mörgum, hvalaskoðun um Skjálfandaflóa. Mynd/Borgarhólsskóli
Einn stærsti atvinnuvegur Húsavíkur og Norðurþings er ferðaþjónusta en hún hefur að miklu leyti byggst upp kringum hvalaskoðun á Skjálfandaflóa enda er Húsavík stundum nefnd hvalahöfuðborg Íslands. Þegar atvinnuvegir fá súrefni til að stækka og jafnvel blómstra hefur það oftar en ekki jákvæð keðjuverkandi áhrif. Hvalaskoðun hefur þannig verði lyftistöng fyrir vísindi undirdjúpanna og fóstrar rannsóknir á hvölum og öðru lífríki Skjálfanda.

Hvalaskólinn

Þá hefur Hvalaskólinn verið starfræktur sem samstarfsverkefni Hvalasafnsins á Húsavík, Norðursiglingar, Borgarhólsskóla og Grænuvalla í mörg undanfarin ár. Á dögunum luku nemendur 5. bekkjar fræðslu sinni um hvali en sagt er frá því á heimsíðu skólans.

Nemendurnir hafa undanfarið lært um hvali og lífríki sjávar og tekið þátt í verkefnum Hvalaskólans á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Nemendur þekktu ýmislegt um hvali fyrir og lærðu að tegundir skiptast í tvo undirflokka og hvað einkennir hvorn hóp. Þá fengu börnin fræðslu um tegundir í kringum Ísland eins og hnúfubak, steypireið, höfrunga, hnísur og háhyrninga.

Gerðust sérfræðingar

Uppleggið var að nemendur gerðust sérfræðingar í einni hvalategund og útbjuggu hugtakakort með upplýsingum um sína tegund. Horft var á heimildarþætti um bæði háhyrninga og hnúfubaka sem vakti athygli og áhuga nemenda. Farið var í heimsókn á Hvalasafnið þar sem Garðar Þröstur leiddi nemendur í allan sannleik um safnið á lifandi og fræðandi hátt.

Hápunktur hvalaskólans

Lokahnykkur verkefnisins var hvalaskoðunarferð sem Norðursigling býður nemendum í. Þann dag var gott í sjóinn og fyrsti hvalurinn rétt fyrir utan Húsavíkurhöfn. Fylgst var með þremur hnúfubökum sem var bæði spennandi og eftirminnilegt. Verkefnið var lærdómsríkt og voru nemendur mjög áhugasamir og sýndu dugnað í vinnu sinni.

Nýjast

  • Tveir starfsmenn sem hafa starfað við VMA frá upphafi hætta störfum

    • 01.06.2026
    Á starfsmannafundi í VMA sl. miðvikudag, síðasta starfsmannafundi skólaársins, var sex starfsmönnum skólans sem láta af störfum nú í vor sérstaklega þakkað fyrir farsæl störf sín við skólann og þeim færðar gjafir á þessum tímamótum.

  • Vilja viðræður um sameiningu

    • 01.06.2026
    Á aðalfundi Þingiðnar nýverið urðu umræður um sameiningu stéttarfélaga í Þingeyjarsýslum. Áður hafði Fulltrúaráð stéttarfélaganna, sem skipað er fulltrúum frá Þingiðn, Framsýn og Starfsmannafélagi Húsavíkur samþykkt að skora á félögin að taka málið upp og yfirlýsing þess efnis samþykkt.

  • Sauðburði að mestu lokið í Grobbholti

    • 01.06.2026
    Það er óhætt að segja að félagsbúið Grobbholt á Húsavík hafi slegið algjörlega í gegn þetta vorið en sauðburði er að mestu lokið í þessu frægasta sauðfjárbúi undir sólinni.

  • Lokaorðið - Lífið er lærdómur

    • 31.05.2026
    Þegar maður heldur að nú kunni maður allt sem vert er að kunna kippir lífið í mann og minnir á að svo sé nú hreint ekki. Fljótfærni er mér í blóð borin og fljótfærnin varð mér að falli síðasta Uppstigningardag. 

  • Vísindafólkið okkar – Ragnheiður E. Þorsteinsdóttir Skagfirski stjórnarskrársérfræðingurinn sem spilar á fiðlu

    • 31.05.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Ragnheiður E. Þorsteinsdóttir, lektor við lagadeild, er vísindamanneskja maímánaðar.

  • Blöndulína 3 fer í jörðu eins fljótt og auðið er

    • 31.05.2026
    Samkomulag á milli Akureyrarbæjar og Landsnets um lagningu Blöndulínu 3 og legu hennar innan bæjarmarka sveitarfélagsins hefur verið undirritað. Þar er staðfest að línan verði ofanjarðar til bráðabirgða en að henni verði komið í jörðu eins fljótt og auðið er þegar tæknilegar forsendur eru uppfylltar án kostnaðarþátttöku sveitarfélagsins.

  • Gedda treyjan - Fallegt framtak Þórsara

    • 31.05.2026
    Gestur Arason, ötull sjálfboðaliði í Þór og núverandi liðsstjóri meistaraflokksliðs karla greindist með bráða hvítblæði í byrjum maí og er í erfiðri meðferð á Landspítalanum sem mun taka sinn tíma, hve langan er erfitt um að segja.

  • ALARK arkitektar hlutu fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar

    • 30.05.2026
    Arkitektastofan ALARK arkitektar hlýtur fyrstu verðlaun í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis. Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og fjallaði dómnefnd því um 15 gildar tillögur. Í öðru sæti var tillaga marimo arkitekta, Brúum hjarta Akureyrar og í þriðja sæti var tillaga Teikna - Teiknistofu Arkitekta, Vallartorg.
