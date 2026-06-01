Sauðburði að mestu lokið í Grobbholti

Það er óhætt að segja að félagsbúið Grobbholt á Húsavík hafi slegið algjörlega í gegn þetta vorið en sauðburði er að mestu lokið í þessu frægasta sauðfjárbúi undir sólinni.
Á síðasta ári mætti Grobbholt á samfélagsmiðla og það er eins og við manninn mælt vinsældir þess hafa farið með himinskautum, yfir þúsund fylgjendur og stanslausar heimsóknir enda finnst stórbóndanum, Aðalsteini Á. Baldurssyni fátt skemmtilegra en taka á móti gestum. Grobbholt var meira að segja áberandi í kosningabaráttunni því hver frambjóðandinn á fætur öðrum heimsótti búið í aðdraganda kosninga og fékk mynd af sér með stórbóndanum og forystufé hans.
Hefur undið upp á sig
„Já, þetta hefur aldrei verið svona vinsælt. Ég fór af stað með þetta jákvæða þema, sem marga langar til að upplifa en hafa ekki tækifæri til þess að en það er að koma í sauðburð. Ég setti upp þessa Facebooksíðu Grobbholts í fyrra og planið var að hafa bara eitthvað létt grín á þessari síðu. Sérstaklega í kringum sauðburð. Síðan hefur þetta undið upp á sig. Í fyrra fengum við 500 gesti, núna er komnir rúmlega 400 hundruð og langt frá því að vera búið,“ segir Aðalsteinn og bætir við að sumir komi oft og séu farnir að kannast við kindurnar á búinu.
Það hefur verið gestkvæmt í Grobbholti s.l. margar vikur
„Það er allskonar fólk að mæta, 90 prósent mæta bara án þess að gera boð á undan sér en svo eru stundum svona kallaklúbbar eða vinnustaðir sem vilja fá að mæta að kvöldlagi og hafa þá öl með sér og hafa gaman,“ segir Aðalsteinn enn fremur.
Frægasta fé landsins
Ein af stórstjörnum íslenska fjárstofnsins á lögheimili sitt að Grobbholti en það er hrúturinn Moli. „Það er verið að fjöldaframleiða boli með Mola mínum, sem seldir verða í minjagripabúðum og í fríhöfninni, með áletruninni „Moli from Grobbholt“. Ég er búinn að fá fyrsta bolinn og lýst svona vel á, en bolirnir hafa verið framleiddir í á annað þúsund eintökum í fyrstu útgáfu,“ útskýrir Aðalsteinn og bætir við að forystukindin hans hún Elding sem nýtur mikilla vinsælda meðal gesta Grobbholts, prýðir baksíðu á bók Guðna Ágústssonar, „Á ferð og flugi“. Þá er bæði Mola og Eldingu að sjálfsögðu að finna í bókinni Íslenskt forystufé.
Aðspurður segir Aðalsteinn að sauðburði á stórbúi eins og Grobbholti ljúki í raun aldrei „Það er ein sem ég átta mig ekki alveg á, annað hvort hefur hún fengið eða ekki og ef hún á að bera þá er það eftir einhverjar tvær vikur,“ segir hann og bætir við að búið sé þekkt fyrir frjósemi enda flesta ær, tví- og þrílembdar. „Það er gríðarleg frjósemi í Grobbholti og þannig að þakið lyftist af húsinu,“ segir Aðalsteinn lokum og kímir.